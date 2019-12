Kde sú skutoční objednávatelia vraždy? Smejú sa? Kúpili si všetky politické strany?

Myslia, že žerieme seno a že to zhodia len na vykonávateľov. Policajná mafia a ich zametači Saková a Lučansky, preto zrušili vyšetrovací tím. Justičná mafia a vyšetrovatelia miesto toho, aby začala zatýkať predvádzajú divadielko.

Vraj Trnku stíha NAKA? A ako? Tak, že berie plat a doma v Hamuliakove venčí psa, len by sa mu opovážili dať putá, pustil by ďalšie videá a toho pekla sa boja. Sudcovia si maximálne prerušia výkon funkcie, a čakajú na výsledok volieb. Ktorá politická strana má v programe obnovenie vyšetrovacieho tímu a vyšetrenie skutočných objednávateľov? Pomôžem im. Treba ich hľadať medzi oligarchami, ktorí sponzorujú ich kampane, či už otvorene alebo skryte a preto vyzývame politické strany, aby si dali do programov obnovenie vyšetrovacieho tímu vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Prestaňte tu robiť divadlo. Nehrajme sa tu na to, že políciu, súdy a prokuratúru riadia čestní ľudia ak by to tak bolo, už by veľa kamarátov a šéfov Kočnera sedelo. Práve naopak súdy riadia ľudia dosadení Kočnerom a oligarchami.

Martina Kušnirová nebola zabitá náhodne, ale úplne úmyselne. Vrah vraj čakal viac ako dve hodiny tak asi videl, že Martina ide do domu a aj vedel že vojde veď tam bývali spoločne, túto komédiu, vraj náhoda to môže vymyslieť len vládny trol. Bola zabitá na výstrahu a preto, lebo vedela o čom Ján písal.

Vražda bola ich kolektívne dielo žiadny Soroš, žiadna CIA, ani talianska mafia, ale oligarchovia poverili Kočnera, aby zorganizoval a spáchal vraždu a ukazuje sa, že mu v tom pomáhala aj SIS aj polícia aj súdy a mal aj politické krytie. Tak je najvyšší čas posadiť týchto ľudí, tam kam patria. A ani v base by sa nemali flákať, treba im nasadiť náramky. Nakúpili ich za drahé peniaze a nech idú pekne do pásovej výroby do automobiliek napríklad, nech si užijú ten hospodársky zázrak, čo vytvorili. Nech sa naučia aj niečo iné, ako len kradnúť klamať a korumpovať. Už nebudeme len štrngať kľúčikmi a páliť sviečky. Nastal čas konať.

Komu prospela Kuciakova vražda a tam treba hľadať aj možných objednávateľov. No tím o ktorých písal a komu zavadzal. Treba voliť len tých, čo okamžite obnovia vyšetrovací tím a pôjdu po krku darebákom, čo neváhajú dať vraždiť. Iste Kočner bol darebák ale poschodie nad ním to su ešte väčší.

Aj tu treba hľadať (FB)

Justičné krytie

Justičné kvarteto (FB)

Policajné krytie

Policajné duo Kaliňáka (FB)

Politické krytie

Neviniatka (FB)

A komentár k tomu

Nenecháme to tak (Kovács a Micko)