Občania Hamuliakova nevadí Vám v dedine Trnkov Smrad?

Ak by pán Trnka nevedel , kto mu dal do pošty a za stierače aut v Hamuliakove a všetkým jeho susedom tento plagát, tak som to bol ja. Neverím, že ho NAKA riadne vyšetruje, robí to len akože a polícii vedenej Sakovou nedôverujem !

Fakt už akože vyšetrovania máme plné zuby. (Kovács)

A myslím si, že Trnka sa cíti bezpečne a doma sa smeje, lebo má veľa nahrávok na svojich komplicov, či už medzi prokurátormi, alebo aj vo vláde a v polícii a preto je v bezpečí. A akože vyšetrovanie, nech si strčia za klobúk. Je to len a len divadlo v normálnej krajine by bol pán Trnka už za mrežami. Toto, čo nám predvádzajú naši sudcovia je na úrovni Venezuely, alebo inej primitívnej nedemokratickej krajiny.

Možno sa títo darebáci budú tolerovať vzájomne, ale my občania im to tolerovať nebudeme.

Sme svedkami toho, ako Saková a Lučanský zrušili vyšetrovací tím Kuciakovej vraždy a dôvod je, aby sa vyšetrovanie neposunulo ďalej a aby skončilo maximálne pri Kočnerovi a skutoční zadávatelia vraždy ostali nepostihnutí.

Súd už naznačil, že nepripustí dôkazy z Treema, z hľadiska sudcovskej mafie je to logické, lebo by sa ocitli v pasci a museli by sa vyšetrovať vzájomne. Je to uplne podobné ako, keď zakázali nahrávku Gorily. Už chyba len to odobriť ústavným súdom zrušenie Threema na skrytý pokyn Penty alebo inej oligarchickej skupiny cez politikov. Cele je to akoby Maznák povedal na grcanie. Takže vážení kriminálnici možno sa pregrciate na slobode do volieb a zahráte nám rôzne divadielka rôznych etických a morálnych komisii. Len aby Jankovská, Trnka a ostatní členovia sudcovskej mafie nemuseli isť na tvrdo do vyšetrovačky. Pravo a morálku ste neeticky pošliapali a šliapete po nich ďalej. Stačilo.