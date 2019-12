Bývalá zamestnankyňa BBSK

Toto som našiel na FB o náckoch a myslím si, že dobre to popisuje realitu. A páči sa mi ako Urhík dostal nakladačku v Londýne. A potom ešte na bus zastávke vykrikoval že je medzi migrantami, lebo čakali aj černoši. Takže článok

“Ja som bola nútená s nimi fungovať 3 roky na Úrade BBSK, keď tam prišli po víťazstve Kotlebu. Tri roky som s nimi úporne bojovala, nakoľko nepatrím medzi ľudí, ktorí sklonia hlavu a len preto , aby si zachráni svoju kožu a riť tak mlčia a poslúchajú. MIMOCHODOM TÍ TAM "SEDIA" DO DNES A MŇA NAKONIEC POČAS TRETIEHO ROKA ICH PÔSOBENIA NA ÚRADE, UHRÍK OSOBNE VYHODIL Z PRÁCE.

Kto nezažil neverí, keď rozprávam, čo sa tam dialo? Pracovala som na odd. dopravy vyhodili mi všetkých kolegov, ja som tam zostala, ako posledný mohykán a oddelenie sa začalo napĺňať chlapcami v zelených mikinách, ktorí nielenže nemali vzdelanie, ale ani páru o tom ako funguje úrad, čo je "to" Zákon s správnom konaní atď. V KANCELÁRII mi zneli kadejaké fašistické pesničky a musela som sa prizerať na výrobu kadejakých kotlebovských letákov a transparentov.

Verte mi s odbornou prácou na odd. dopravy to nemalo nič spoločné. Ťahala som viacmenej všetku odbornú prácu a nebola to sranda, keďže išlo o dopravu ľudí v kraji...prímestská doprava vo verejnom záujme a diaľkové linky súkromných dopravcov. Ja som napr. nedostala služobné auto na vybavovanie pracovných záležitosti, pretože prednosť mala roznáška kotlebovských novín po dedinách cez pracovnú dobu na služobných autách.

A chlapci si účtovali ešte aj stravné v cestovných príkazoch. A to spomínam dianie len na úrovni kancelárie, to čo sa dialo v rámci úradu a regionálnej správe ciest, ktorá patrila pod VÚC, malo ďaleko obludnejšie rozmery!!! Vybudovaná Kotlebovska posilňovňa aj so sprchami v suteréne, aby mohli zelení chlapci a samozrejme aj pán súčasný europoslanec Uhrík cvičiť cez pracovnú dobu, boli tam mreže, aby ich nikto neotravoval. Veľko formátová tlačiareň na úrade, ktorá slúžila výlučne na tlač ich straníckych plátkov, ku ktorej nemal nikto prístup okrem nich. Vyber povinných mesačných odvodov zo mzdy zamestnancov, ktorých si Kotleba zamestnal, vyberčieho robil pán súčasný poslanec Kecskes.

Dvojité koncoročné odmeny pre zelených zamestnancov, aby tie prve mohli v plnej výške odovzdať Kotlebovi. Mohla by som pokračovať a pokračovať... A TO ČO SA DIALO NA regionálnej správe ciest pod vedením súčasného pána poslanca Beluskeho písať ani nebudem, čo to ste mohli zachytiť z médií.

Verte mi mam Kotlebovcov zažratych hlboko - hlboko v koži. Som možno jedným z ich najväčších odporcov!!! A čakám, či aj túto etapu v živote Slovenska bude niekto niekedy riešiť a potrestá ich za to, čo napáchali. Áno, otvorene som hovorila Kotlebovi a Uhríkovi do očí, čo si o tom všetkom, čo sa deje na úrade, myslím.

Bola som potrestaná vyhodením z práce a som nezamestnaná aj teraz, lebo od toho roku 2016, čo som skončila na úrade nemám šťastie na prácu(doby určite a tak). Nie je ľahké si v BB, ktorá je plná Smerákov, ktorí fungujú obdobne ako Kotleboveci, a to tak, že zamestnávajú len "svojich" ľudí, nájsť prácu.

Som matka samoživiteľka a nie je "sily" v tomto meste, čo by mi pomohla.Ja totiž nie som podporovateľkou klientelizmu a ustavične chodenie po pohovoroch bez známosti zatiaľ nemá efekt. Mrzí ma, že ľudia, ktorí majú vôľu a odhodlanie bojovať proti zlu na to doplácajú.”