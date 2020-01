Trnka je veselo doma! NAKA vyšetruje len akože.

Boli sme ho navštíviť prvého, vraj sme mu pokazili nový rok.Bezdomovec ukradne v Tescu nejaké jedlo a už je vo väzbe a Trnka za obzvlášť záväzné zločiny je na slobode, toto je naše právne Slovensko? Hanba.

Takže prvého sme boli u Trnku v Hamuliakove a rozhádzali letáky o tom, ako ma vyzerať polícia a ministerstvo spravodlivosti všetkým jeho susedom v okruhu 100 metrov. Vyliezol dom pred dom aj samotný Trnka aj s manželkou, lebo sme tam zaparkovali a čakali. Aj jeho pes vyliezol, na toho som hneď povedal, že je to jediný normalny člen jeho rodiny. Vraj či sa nebojíme predstaviť, tak mu hovorím že som Julo Kovács a nemám s tým najmenší problém. Ten, čo píše o tej vode spýtal sa vravím ten. Vraj to píšem dobre. Povedal som mu nech aj on urobí niečo dobre a nech zverejní zbytok nahrávok a že tej habaďure, že ho niekto vyšetruje nikto neverí. Vraj dobre, že nemáme zbrane lebo sme ako teroristi, boli sme len dvaja. Tak som mu povedal, že ich nemáme a ani ich nepotrebujeme na rozdiel od neho. Vraj on ich už nemá a že ďakuje, že sme mu pokazili nový rok. Jediné, čo ľutujem že som si nedal bundu Demokratickej Strany aj keď za ňu kandidujem ako nezávislý. Sa divím, ako hlboko môže človek klesnúť. Rozprávky že máme dobru prokuratúru a políciu tie prenechávam progresívnym liberálom.

Dokedy budeme klamať, že polícia a prokuratúra aj súdy nie sú skorumpované. Dokedy bude Haščák na Slobode. V Nemecku môže mať jeden lekárnik maximálne 3 lekárne u nás tento človek má monopol.Dôvera, Svet zdravia, doktor Max a chorí dôchodcovia platia ako najatí. A človek čo dal odje*ať ču*aka a dal zničiť nahrávku gorily sa vysmieva.

Divím sa politikom, čo obhajujú sudcov a policajtov. Ak by tí sudcovia naozaj boli slušní dávno si urobia medzi sebou poriadok. Nestalo sa vedia na seba príliš veľa. Zabíjačky s Kočnerom, raňajky s Kočnerom a podobne. Media a politici, prestante zavádzať rozprávky starej matere o slušných neskorumpovaných sudcoch a polícii. Slušný Špirko a Juhás musia mlčať, lebo ich neslušní nadriadení im zakázali hovoriť a akonáhle otvoria ústa a povedia pravdu, ich neslušní mafiánski šéfovia ich potrestajú.

Je slušné nechať ľudí ako Trnka, Počiatok, Haščák, Jankovská a Kaliňák na slobode. Je to maximálne neslušné. Podobne, ako je neslušné zrušiť vyšetrovací tím Kuciaka akonáhle sa majú vyšetrovať oligarchov, kedy sa vyšetria ďalšie veci o ktorých písal Janko Kuciak?. Je maximálne neslušné zrušiť a zakázať vyšetrovanie pomocou Treema. Dokedy budú ľudia ako Čižnár, Trnka, Šufliarky, Tichý , Kováčik.