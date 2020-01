Je Slovensko ešte právny štát? Podľa mňa nie.

Trnka, Počiatek, Jankovská už jasne preukázali v priamom prenose, že sú zločinci. A polícia ani súdy absolútne nekonajú. Po silnom tlaku verejnej mienky Trnkovi a Jankovskej pozastavili činnosť a Počiatka sa ani len nedotkli.

Trnka sa veselo producíruje so psom po Hamuliakove, ako vážená osoba a pravdepodobne aj berie plat a akože ho NAKA vyšetruje. Polícia nevyšetruje nič ohľadom Trnku, keby vyšetrovala, potopia minimálne polku generálnej prokuratúry a kto vie koho ešte, vrátane niektorých členov vlády , vysokých štátnych úradníkov, poslancov NRSR a oligarchov.

To, čo vidíme je len špička ľadovca. Hneď pod ňou vidíme, že zákonodarcovia chránia Kaľiňáka a trestajú Rybaniča. Rybanič konal vo verejnom záujme nahlásil len to, čo v normálnej krajine nahlási každá banka, ako podozrivú transakciu. Ak by to Rybanič svojim šéfom nahlásil, skončil by ako Ján Kuciak. Takže to urobil najlepším spôsobom ako sa dalo. Rybanič neukradol ani cent. Kaliňák ukradol z verejného rozpočtu desiatky, ale skôr stá miliónov a polícia si ho ani netrúfne predvolať na výsluch, samozrejme tento pán toho má na rováši oveľa viac.

Kočner má dodnes zachované milosti. Ale Rybanič, ktorý si zaslúži najviac zaslúži bielu vranu a k nemu určite aj najvyššie vyznamenanie je potrestaný. Rybanič dostal trojročný trest s podmienečným odkladom na jeden rok. Keby nebolo vraždy Kuciaka s pravdepodobnosťou rovnajúcej sa istote by Rybaniča zavreli alebo by skončil, ako Kuciak s prevŕtanou hruďou. Vraj o ňu má požiadať. Prečo si pani prezidentka nevyžiada podklady od ministra spravodlivosti a nezavolá Rybaniča podpísať tlačivo o udelení milosti? No ťažko, keď 17. november oslavuje v jednej rade s Pellegrinim, Babišom, Sakovou, Bugárom a ďalšími. Nemá čo žiadať a prosiť normálna krajina by ho ocenila mafiánska potrestala.

Babiša, ktorý bol 30 rokov ŠtB náš ústavný súd pasuje za poctivca. US pokračuje v nastolenom trende. A koná na politickú objednávku.

Čim vyššie postavený policajt, alebo právnik, tým vyššia pravdepodobnosť že je skorumpovaný a že spolupracuje s mafiou. Hovoríme o poctivých sudcoch a policajtoch. Myslím si, že pán Juhás je poctivý, Lučanský a Saková rozpustili jeho vyšetrovací tím, aby vražda Janka Kuciaka a Martiny Kušnírovej skončila len na najnižšej úrovni. A Juhás ma zakázané hovoriť.

Špirko vyšetroval Kaliňakove podvody a čo sa stalo boli mu odobraté.

Takže mame tu najpoctivejšieho vyšetrovateľa a prokurátora. A čo sa stalo, mafia z vedenia ich odstavila a zabránili im ďalej ďalej konať. Pýtam sa prečo? Odpoveď je viac, ako jasná. A niekto tu má drzosť ospevovať, aké je naše súdnictvo plné poctivých prokurátorov, sudcov a vyšetrovateľov.

Ak by boli naozaj poctivý na Počiatka by bol vydaný minimálne medzinárodný zatykač. A Trnka a Jankovská by už sedeli vo vyšetrovačke.

Pellegreni nám tu vykladá že sudcovia sú štát v štáte a že majú špeciálnu imunitu. Keď sa v práci niekto ožerie, urobí absenciu, predá majetok firmy, bude rozdávať zákazky a brať za ne prachy tak má okamžitý vyhadzov.

Hlavní sudcovia a policajti hrubým spôsobom zneužili štátnu moc, svoje postavenie, spolupracovali a možno naďalej spolupracujú s mafiou. A my sa tvárime, že je všetko v najlepšom poriadku. Vraj všetko vyrieši nejaká voľba generálneho prokurátora o štvrť roka. Dovtedy budú mať čas páni poriadne pozametať. Takže obyčajný človek na minútu výpoveď a ten čo má strážiť a chrániť zákon ako oko v hlave tri mesiace . Bohužiaľ aj niektoré opozičné strany sa tvária, že treba čakať. Zlatica Kušnírová vyzvala, aby po voľbách bol obnovený vyšetrovací tím Kuciak, aby sa vyriešilo, kto bol hlavný objednávateľ a aj kauzy o ktorých Ján Kuciak písal. Myslite že si to dala do programu nejaká politická strana no zatiaľ nie, že by boli niekým sponzorované keď otáľajú?

Ak si teda nedokážu súdy a policajti a štátne orgány urobiť poriadok sami tak ho urobíme my občania, možno tak ako sa to stalo v Rumunsku. Ako povedal Fico keď to nefunguje prostitútky treba vymeniť.