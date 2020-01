Poslanec z poslednej lavice zneužíva znova ochranku a políciu.

V stredu dňa 8.1.2019 krátko pred ôsmou hodinou v BA v okolí križovatky Jarošova ul, Vajnorská ul a Bajkalská ul. bolo počuť hučanie policajnej sirény, t.j. auta s prednostnou jazdou. Vodiči sa rozostúpili, aby urobili

priestor pre prejazd auta.

Aké bolo moje prekvapenie, keď sa zjavilo najprv policajné auto (veľké), za ním čierny veľký Volkswagen s čiernymi nepriehľadnými sklami, v akom sa vozí obyčajný poslanec z poslednej lavice a za ním ďalšie policajné auto (veľké)! Domnievam sa, že mohlo ísť skutočne o poslanca, ktorý ešte stále využíva, resp. lepšie povedané zneužíva, nákladnú ochranku platenú z našich peňazí a to dokonca bez nášho súhlasu!

Moja otázka znie, či v čase dopravnej špičky musí treťotriedny poslanec blokovať plynulú premávku a či sa musí jeho auto pohybovať v sprievode dvoch policajných áut ?!? Veď členovia jeho ochranky by sa pohodlne zmestili aj do jeho veľkého Volkswagenu, ktorý v bežnom prevedení má tri rady sedadiel! P.S. Nie som vodička a ani znalec áut, takže neviem presne popísať modely policajných áut a ani Volkswagenu, ale každý, kto sleduje verejné dianie, vie v akom aute sa vozí poslanec z poslednej lavice.

Boli sme dvaja v aute a videli sme to na vlastné oči! To nie je správa typu "jedna pani "povedala"! Neviem kam mal tak naponáhlo?!? Išli smerom von z BA (určite nie smerom na Súmračnú a ani odtiaľ nešli, hoci sa povráva, že tam prespáva, odvtedy, ako sa odsťahoval z Bonaparte) možno aj tam, kde sa grupovali protestujúci autodopravcovia. Ale predpokladám, že tam nešiel, lebo by mu dali dobre po papuli, alebo by mu sprosto vynadali, aj napriek ochranke! Neviem, aký mal dnes program.

Toto píšem ja Vám a niektorým priateľom v súkromnej správe a bola som spolu sediaca v jednom z áut, ktoré sa uhýbali, aby mohli prejsť, t.j. očitý svedok!

Škoda, že som to nezachytila na mobile, ale nemohla som tušiť, keď som počula sirénu, že to bude bradavičnatého Volkswagen s doprovodom 2 policajných áut! Rútili sa takou rýchlosťou, akoby išlo o život a v momente zmizli z dohľadu a tak nebolo možné tak rýchlo zareagovať. Obyčajný bezúhonný človek, ak potrebuje pomoc a ochranu, tak ako to má polícia v logu a na autách, tak sa nedočká ani pomoci a ani ochrany! Mám s tým opakovane už takmer ročnú skúsenosť!

Prišlo mi to do správy a meno na žiadosť menovanej neuvádzam