Haščák šmejd bol, šmejd je a šmejd bude. Okrem toho asi objednávateľ vraždy? Uvidíme ?

Najväčší šmejd Haščák uverejňuje klamlivú reklamu, média ju propagujú. A propaguje ho aj Kmotríkova TA3 a iné média. Skúste investovať ako Vám radí a prídete aj o posledné peniaze.Je úplny hnus, že mu pomáha moderátor Peter Bielik

Keď kliknete na obrázok otvorí sa Vám klamlivá reklama

Návod ako zle investovať svoje peniaze. (FB)

Toto je už špinavosť najväčšieho rangu. Nahovárať ľudí, ako zle investovať svoje peniaze. Tento človek PENŤÁK vie len tunelovať peniaze cez zdravotníctvo, chorých a starých ľudí. Mecom ktorý PENTA kúpila mu ročne generuje stratu niekoľko miliónov. A podobne to dopadlo aj s inými aktivitami. Asi pánovi Haščákovi chýbajú peniaze, keď potrebuje klamať týmto spôsobom.

TA3 je televízia na vymývanie mozgov občanov tejto spoločnosti.Toľko klamstva,demagógie a arogancie robila bývalá ČTV a STV za totality a normalizácie. Bielik generálny ideológ komunisticko smeráckej a nacionalistickej ideológie ! Niečo odporné !

Nesmierne dobrý kamarát takýmto šmejdom do telefónu, keď ho otravujú vraví, že ak je to také fasa, čo mi ponúkate, tak načo potrebujete moje peniaze na investovanie? Investujte si svoje a všetok zisk bude váš ...



Haščák šmejd bol, šmejd je a šmejd bude ... Okrem toho asi objednávateľ vraždy. To sa ešte uvidí

A tu si prečítajte niečo o lekárňach MAX . kliknite po obrázku

Takto podniká pán Haščák a Penta v zdravotníctve. Kliknite po obrázku. (Kovács)