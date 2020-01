Nedajme sa pomýliť Kotleba a Mazurek sú nacisti nie fašisti a to je horšie.

Nacisti sú národní socialisti a zaraďujú sa k lavici, nie ku krajnej pravici na rozdiel od fašistov. Preto máju k sebe Fico, Mečiar, Harabín a Kotleba k sebe veľmi blízko, ich programové ciele sa zhodujú.

Nacizmus bol v Norimbergu odsúdený, naopak fašizmus v Španielsku prekvital ešte za generála Franca dlho po vojne. Bláhov Karol Marx sám hlásal rasovú nadradenosť a Slovanov považoval za podradnú rasu a v tomto sú si s Hitlerom náramne podobní. Rozdiel národného a triedneho socializmu je ten, že jedni vyzdvihujú árijskú rasu a druhí hlásajú triedny boj.

Možné budúca vláda (Kovács)

Takže Fico a Kotleba majú k sebe naozaj blízko. Smer sú reinkarnovaní komunisti a Kotlebovci sú reinkarnovaní ľudáci, dokonca podporovaní katolíckou cirkvou, nezabúdajme na ich obdiv k Tiszovi a klérofašizmu. Dodnes Kotlebovci kladú vence Tiszovi na hrob.

Kuffa šíri dezinformácie a velebí Kotlebu. Kliknutím na obrázok otvoríte video. (Kovacs)

Mazurek len nedávno koncentračné tábory považoval za skvelú vec, niečo ako pioniersky tábor pre židov. Kotleba dáva na invalidné vozíky 1488 EURO. Takže vysvetlenie prokurátorovi Čiznárovi 14 marec vznik nacistického Slovenského štátu a 88 Heil Hitler. Spolužiak Fica Čižnár podanie na zrušenie ĽSNS podal naschvál zle, aby mal Smer po voľbách partnera. Alebo 14 je aj toto v neonacistickej hantírke Musíme ochrániť existenciu pre naši ch ľudí a budúcnosť pre biele deti. motto americkej neonacistickéj teroristickéj skupiny The Order/Silent Brotherhood ktorá zavraždila židovského rozhlasového hlásateľa.

Mazurek na neonacistickom mítingu u Poliakov tu je jeho pravá podoba. Pod obrázkom je video kde vrieska ako zmyslov zbavený (Kovács)

Preto mi pripadá smiešne označovať Kotlebu a spol za fašistov ide vyslovene o národných socialistov, ešte som nepočul. že by Kotleba a Mazurek nadávali na Rusko, Sovietsky zväz, Mečiara alebo Putina. Práve naopak podporujú sa navzájom a šuška sa, že sú cez Mečiara podporovaní z Ruska. Natália Graussová je bývalá poslankyňa Mečiara za HZDS a Cuper podporoval v minulých voľbách kampaň Kotlebu . Na Fica a spol. síce Kotlebovci nadávajú,ale keď sa pozrieme na výsledky hlasovania v parlamente potom zistíme že Fica vždy jednoznačne podržali. Naposledy, keď sa opakovane nepodarilo zrušiť milosti Kočnerovi práve vďaka nacistom. To je úplne jedno, či sa zdržia alebo zahlasujú proti cieľ dosiahli a Kočnera podržali.

Mečiarova bývala poslankyňa dnes Kotlebovka Graussova velebí Tisza a vojnový Slovenský štát. Video pod obrázkom. (Kovács)

Tesne po vražde Kuciaka fašisti tvrdili. že Kuciak si za vraždu môže sám a zaslúži si to, podobní názor majú niektorí postkomunistickí dôchodcovia Fica. Dodnes sa za tieto výroky neospravedlnili a práve naopak skryte a medzi sebou otvorene na Kuciaka nadávajú. Podobne hádžu do jedného vreca mimovládky, označujú ich za Slniečkárov a nevedia prísť na meno Sorošovi. Nadávajú na NATO, ale k invázii sovietskych vojsk sa nevyjadrujú a to, že nás tu sovieti 20 rokov vyžierali a okupovali a mali tu 200 tisícovú armádu, to im zjavne nevadí. Noční vlci podporovaní Smeráckym Hambálkom a Slovenskí branci Kotlebu je veľmi podobná skupina ľudí, spája ich nenávisť voči západu a nekonečný obdiv k východu. Európsku úniu považujú za bandu darmožráčov, ktorá nám ubližuje a diktuje nám čo máme robiť. Netaja sa tým že by najradšej Slovensko obohnali ostnatým drôtom a izolovali nás od sveta.

Nezabúdajme nato, že ešte pred pár rokmi Kotlebovci chceli zriaďovať pracovné tábory pre asociálov a neprispôsobivých občanov, tieto reči o asocialoch dodnes Mazurek používa na mítingoch. Mazurek je taký nacistický ježiško natiahnutý na škripec Ficom. Figurka naučená opakovať, ako verklík svoj odporný scenár.

To že nadáva na Fica a spol. je len obyčajná póza a naháňanie hlasov. Ešte nikdy som nevidel Kotlebovcov, že by protestovali niekde pred úradom vlády alebo ministerstvom prípade parlamentom. A tiež som nezaregistroval že by nejaký Kotlebovec podal trestné oznámenie na niektorého člena vlády alebo poslanca Smeru, keď im ten Fico a spol tak navonok vadí.

Zúčastňujú sa jedine na pochodoch za život a rodinu ktoré nie sú protivládne a naopak to hrubým spôsobom zneužívajú na propagáciu

Dokonca nacisti majú v sebe prvky neoliberalizmu ide o sociálne trhové hospodárstvo kombinované s katolíckou sociálnou náukou

Po roku 1933, kedy sa NSDAP dostala k moci a Adolf Hitler sa stal ríšskym kancelárom, urobili nacisti koniec nádejám socialistov a komunistov, že sa nacistická strana prikloní k socializmu. Rovnako tak boli zmarené šance na revolúciu vedenú robotníkmi. Namiesto toho nacistická strana plne podporila fašistickú koncepciu vytvorením absolútnej vlády štátu a vodcu (führera), rasovú politiku a agresívnu zahraničnú politiku. Tá bola nakoniec príčinou druhej svetovej vojny.

Prenikaniu nacionalistických prvkov do socialistického myslenia pomohol aj marxista Werner Sombart, ktorý považoval vojnu Nemecka s Britániou za nevyhnutnú. Bojovnícky národ Nemcov, podľa Sombarta, musí poraziť anglickú obchodnícku civilizáciu. Jednotlivec by mal, podľa Sombarta, obetovať svoje šťastie a život životu štátu a ľudu.

Nacizmus bol po skončení druhej svetovej vojny postavený mimo zákon, hoci jeho ideológia stále prežíva, alebo je dokonca obnovovaná (pozri neonacizmus).

Kľúčové vlastnosti nacistickej ideológie

Nacionálno-socialistický program

Rasizmus Antislavizmus a antisemitizmus, ktorý nakoniec vyústil do holokaustu Teória nadradenosti árijskej (germánskej, nordickej) rasy, teória nadčloveka Eugenika

Uplatňovanie tzv. rasovej hygieny, čo značí genocídu

Antimarxizmus, antikomunizmus, antiboľševizmus, antikapitalizmus, antianarchizmus, antiliberalizmus a antidemokratizmus.

Odstránenie parlamentarizmu, politickej plurality, demokracie

Vodcovský princíp

Sociálny darvinizmus

Princíp Blut und Boden (krv a pôda)

Pozmenená koncepcia Drang nach Osten (ťaženie na východ)

Blízkosť k fašizmu

Príčiny

Za príčiny počiatočnej vysokej podpory nacistického hnutia sú považované:

Vysoké reparácie po prvej svetovej vojne, ktoré Nemecko nebolo schopné splácať, celospoločenský otras z výsledkov vojny

Ekonomická kríza, vysoká inflácia zapríčinená tiež reparáciami, nakoniec nekontrolovateľná, a z nej vznikajúca chudoba

Nedostatočne vyvinutá demokracia, odovzdávanie osudu do rúk „elít“, túžba po silnej autoritatívnej vláde

Neexistencia alternatívy k socialistickým ideológiám, o moc bojovali nacisti, kresťanskí socialisti a komunisti

Použitie sociálnej či socialistickej rétoriky príťažlivej pre robotnícku vrstvu

Odmietnutie komunistickej ideológie

Nacionalizmus, v tej či onej forme bežný v 19. a 20. storočí

Neznášanlivosť voči Židom, tradičný antisemitizmus