Ficova ochranka ročne stojí 200 tisíc to je cena jedného bytu v Bratislave.

Mladé rodiny nemajú kde bývať tento hajzlík poslanec z poslednej lavice za jeden rok minie toľkoto na ochranku a to sa ešte nezarátalo, že si vždy keď niekam ide vždy ho doprevádzajú dve policajné autá s húkačkou a majákmi.

A osoba Saková schválne píšem Saková, lebo pani to teda určite nie je. Je to niečo iné a podobne aj jeho bábka figúrka Termofór mu ochranku schválili, ako je toto možné to fakt už nemáme kam dávať peniaze, len paranoidnému poslancovi z poslednej lavice.

Aby súdruh išiel zo súmračnej kopulovať do Pertržalky v doprovode dvoch policajných aut s majákmi. A aby sa mu všetky autá v dopravnej zápche rozostupovali, lebo súdruh Fico je nadržaný a rýchlo potrebuje semeniť. Som zvedavý ako šiel do Banskej Bystrice, ale predpokladám, že aj tam šiel kordón policajných aut a platíme to z daní my občania inak policajné autá nie sú zarátané do ochranky, to sú peniaze naviac.

Zrejme sa má súdruh čoho obávať, keď spáva so štetkou mafiána. ktorý je v Taliansku odsúdený za pašovanie a distribúciu drôg do strednej Európy a súdruh Jasaň jasá v ústraní s nakradnutými miliónikmi. Šéf smeru rozkrádania daní a majetku štátu má opravnený strach. Nie som asi sám čo mu chce nakopať riť.

Do pašovania tvrdých drôg zapletená celá colná správa a verejné tajomstvo je. že to pašovali v ovocí do Bratislavy a myslite si že pajác Kaliňáka bubnovací zajačik Lučanský niečo vyšetruje v tomto novom Smere ha ha? Kokainové dávky sa po novom nazývajú Špáratko a Ficov majordómus, tlieskač, klaňač, padni komu padni, teplo riťko, špáratkuje dodnes. Nikto si ho netrúfne poslať na protidrogové testy z moču a vlasov.

Pán minister vnútra politický dôchodca a zosnovateĺ únosu Vietnamca tak isto špáratkuje podobne ako Strapatý v Cannes ktorého chytila udajne Rakúska polícia s jeden a pol kilogramom koksu, ale pravdepodobne si len prenášal svoju ročnú dávku zo Slavína do Cannes. Osoba Strapatý má vo vile výťah z prizemia na prvé poschodie, aby na*ebaná a nadrogovaná nemusela chodiť po schodoch, aby sa jej nebodaj niečo nestalo, na Slavíne je vila obohnaná vysokým 6 metrovým múrom a v strede záhrady je obrovská skala a v nej osadený obrovský LCD monitor, v garážach sú kovové podlahy a v záhrade stromy z Číny, len tá jeho záhrada stojí viac ako zarobia za celý život traja smrtelníci,

Strapatý a spol považuje bežných smrteľníkov za odpad.. Nikto tímto pánom nedal fúkať, nikto ich neposlal na drogové testy všetci títo páni nemajú peniaze z poctivého podnikania, ale len z rozkrádania majetku štátu a jeho daní. Bubnovací zajačik Lučanský nám tu vytvára ilúziu ako fasácky funguje polícia a pre istotu dal aj s osobou Saková rozpustiť vyšetrovací tím Kuciak aby sa preboha doktorovi Max vlastníkovi Svet zdravia náhodou niečo nestalo, no dôveruje mu Ficinger. Preklad pre pre väčšinu dôchodcov, ktorý ich volia. Preto máte nízke dôchodky, lebo osoby ktoré volíte si stavajú z daní občanov vily na Bahamách na Floride v Cannes ..

Osoby okolo seba vytvárajú kult nedotknuteľností. Ľudia hádam fakt stačilo. V pondelok o 8 ráno ideme pred ministerstvo vnútra pokúsime sa dostať dnu a presvedčiť osoby Sakovú a Lučanského aby sami od seba odstúpili a o 9 na generálnu prokuratúru.

K napísaniu tohoto blogu ma inšpiroval krátky nadpis na FB ktorý zdieľa obrovské množstvo ľudí

