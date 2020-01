Špeciálny súd je skorumpovaná mafia, Trnka je dôkaz.

Dokázali to prepustením Trnku. Totálny výsmech spravodlivosti. Vraj Bodor a Haščák budú vypovedať, oni nemali len vypovedať ale dávno mali sedieť s Kočnerom. Trnkovi sa môžeme poďakovať, ako odkryl prehnitosť súdov.

Polícia pustila nahrávku ako z Jamesa Bonda a slávnostne ho niesli do väzby. Trnka s pravdepodobnosťou rovnajúcej sa istote povedal, ako chcete nahrávok mám ešte dosť a lietame v tom spoločne a potom nasledovalo pár telefonátov a zasadla rada starších mafianov a rozhodli Dobroša musíme pustiť.

Boli sme v nedeľu pred špeciálnou prokurátorov, jediné čo ľutujem že sme ju zamkli len symbolicky a v nedeľu poobede a urobili sme to na rýchlo na tajňáša. Netreba to robiť symbolicky mali sme tam ísť dnes, keď sa pojednáva a zamknúť dvere naostro nech pília zámok nech obviňuju, že bránime funkčnosti nefunkčnej GP. Ako môžu prokurátori ktorí prepustia Trnku súdiť v procese vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej? Veď je to postavené na hlavu nevedia si poradiť s mafiou vo vlastných radách. Ich šéf Kovačik má basketbalové skore 64 k 0 a je zrejme najlepším zametačom káuz v krajinách EÚ

Trnka obchodoval s nahrávkami gorily, čiže je pravá Haščák patrí do basy a Hačšáka to nesmierne rozčúlilo a zavolal si Kočnera na koberec. Ostatne Kočner mu nahrávku už predal pred Trnkom za milión. Nechápem, načo budem kupovať nahrávku, ktorej šírenie zakázal ústavný súd a zakázal ju ako dôkaz a dal ju pre istotu zničiť. Len človek padnutý na hlavu by dal milión za niečo, čo nemá žiadnu cenu. Dnes je nad slnko jasnejšie že nahrávka gorily je pravá. To, že nechal Kočnerna políciu, aby našla kľúč s nahrávkou gorily v jeho byte je len odkaz Haščákovi ak ma necháš v tom a nezasadiš sa o to aby ma zachránili, pôjdeš za mnou. Kočner na súde nepôsobí zronene ani zlomene, naopak je arogantný a vie čo všetko ešte má v rukách. Zdá sa že tento človek bez mobilu alebo nahravácieho zariadenia nešiel ani na potrebu.

SMS mesiac pred vraždou Kuciaka jasne dokazuje, že Haščák o pripravovanej vražde vedel. Preto okamžite ušiel do Čiech, vycestoval do Prahy a strávil tam víkend a tuho premýšlal, ako to zakamuflovať. Rozprávky typu že si rýchlo nevedel spomenúť a nemal na to čas a potom sa si čítal poštu aby si spomenul. Zrejme pán Haščák s Kočnerom odje*avajú spústy ču*akov a potom aby sa v tom čert vyznal, ktorý to je.

O tom akú silnú pozíciu má mafián Hačšák je aj to, že súdy už spochybňujú celú Kočnerovu threemu aj keď sa veci diali presne, tak ako to Kočner v threeme opísal. Očakávam, že ústavný súd nesklame tradíciu a dá threemu zničiť.

A teraz niečo k právnikom mám 60 rokov a viem ako súčasný sudcovia a pravníci študovali, šli tam len detičky rozmaznaných komunistických kádrov, čo mali kopec prúserov a boli patrične arogantní a sebavedomí najlepší dôkaz je súdruh Harabín a sudruhovia sediaci napríklad na generálnej a špeciálnej prokuratúre. Množstvo z týchto komunistických kádrov dodnes vyučuje na právnickej fakulte.

Právnici sa nezmenili dodnes sú arogantní sebavedomí a sú si istí, že sa im nič nemôže stať. Povedal by som, že práve naopak sú ešte drzejší a korupcia na súdoch je úplne bežná záležitosť aj ich spolupráca s mafiou.

Sú tu rozprávky typu, že tu máme kopec čestných a poctivých prokurátorov a sudcov. Hotová ilúzia a takýmito rečami sa vysmievajú občanov. Kde sú tí poctivci, ani jeden z nich sa neozval že Hruška pustil Trnku. Nuž pani sudcovia asi na seba veľa vedia a majú za ušami kopec špiny, takže musia držať hubu. A zisťujeme postupne že korupcia na súdoch je takmer všade. Áno spochybňujem právnosť tohto štátu. Lepšie je si neklamať a povedať pravdu do očí aj keď je drsná a urobiť poriadok. Preto prosím pani prezidentku a Ficovú premiérskú bábku aby nehýkali nadšením že máme skvelé sudy a políciu. No nemáme, keby sme mali tak je Trnka v base hneď po nahrávka aj s Haščákom. Miesto toho Saková a Lučanský rozpustili vyšetrovací tím aby ďalšie svinstvá nevyplávali na povrch.