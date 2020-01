Prečo Kotleba rastie, lebo neprotestuje pred prázdnymi budovami potme.

Chodia po Slovensku a pravidelne a debatujú s ľuďmi a nesedia na zadku v Bratislave a neorganizujú len kaviarenské stretnutia. Pálenie sviečok potme pred prázdnou budovou a pre slušne štrnganie kľučikmi rozhodne nezaberá.

Mazurek vykrikuje, ako s asociálmi urobia poriadok. Nadáva na slniečkárov, Rómov, Židov a kričí, ako oni urobia so všetkými poriadok, kričí to nahlas v dave a menuje presne koho a kritizuje ministrov Smeru, Pellegriniho aj Fica priamo. Bije na najnižšie pudy, robí zo seba ukrižovaného Ježiška. Lepšiu propagáciu mu nemohli urobiť v NRSR, ako vyhodiť ho na pár mesiacov z parlamentu a dovoliť mu kandidovať za poslanca.

Kotlebovci robia kampaň presne ako Hitler aj ten jazdil po celom Nemecku a bolo ho počuť všade. Jasné, že voviedol Nemecko do katastrofy, ale ľudia mu uverili, lebo šiel medzi nich rozprával sa ich jazykom a sľuboval rýchlu nápravu.

Robil som aj medzi robotníkmi a veľa z nich ide voliť Kotlebu, lebo si myslia, že to je presne ten človek čo zatočí s Ficom. Mladí ľudia sú tiež nahnevaní svet v ktorom si musíte zobrať hypotéku na byt a potom ju krvopotne celý život splácať, ak ju vôbec dostanete, vyháňa mladých ľudí za hranice tohto štátu. V Bratislave a okolí su byty predražené a na východe nezoženiete dobre platenú prácu. Rasizmus na Slovensku je dobre etablovaný a malo vysvetľovaný, ostatne Smer robí niečo podobné ako Kotleba ale sofistikovanejšie. Fico povedal jasne Mazurek povedal to čo si väčšina ľudí myslí.

Náckovia sľubujú, obohnať Slovensko ostnatým drôtom, za ktorý nepustia jedného migranta, sľubujú zatočiť s Rómami, budeme mať vlastnú armádu, vlastnú menu a oslobodenie sa od nimi nenávidenej Európskej Únie a táto rétorika im presne funguje. Zatočia s korupciou nadávajú na Richtera, Gašpara, Sakovú, Fica, Pellegriniho. A uvádzajú sumy, kto ukradol koľko sto miliónov a kričia ich na námestiach. Hrubá demagógia klamstvá prepletené s polopravdami a pravdami.

Kiska, Truban, Sulík sa vyjadrujú veľmi nekonkrétne a nejasne. Nedovolia si otvorene kritizovať Smer a keď tak len veľmi vágne. JE TO POLITIKA PRE INTELIGENTOV A NIE PRE ĽUDÍ ČO SA ŽIVIA PRÁCOU RÚK. Stále vyzdvihujú strednú vrstvu, hovoria programy, ktorým pokladníčka v Bille ani robotník v automobilke nerozumie. A nikdy nebudú čítať ich bichle, ako je Bod zlomu a Vízie. Zato rozumejú jasne, že im chcú vziať vlaky zadarmo, lacné obedy a znížiť dôchodky, aspoň toto tvrdí Smer a Kotlebovci. Miesto toho, aby opozícia začala riešiť to, čo je potrebné a vyvrátila to. Púšťa sa do riešenia adopcie detí homosexuálmi, povolením užívania mäkkých drôg, zákazom interrupcií a riešia vo veľkom migráciu. Neriešia nájomné byty, zdaňovanie, tak aby bolo výhodné pre ľudí, podporu mladým rodinám. Takýto postoj opozície nahráva Smeru a Kotlebovcom. Rozumní človek vie že sa nebudú váhať po voľbách náckovia a smeráci spojiť, ale treba to ľuďom vysvetliť zrozumiteľnou rečou nie skryť to vzletných fráz ktorým nerozumejú, často ani ich samotní autori.

Slovensko nie je len stredná vrstva a okolie Bratislavy je málo času, aby si toto opozícia vyjasnila.

Použijem jeho rétoriku Mazureka. Pozrite sa chceli nás vylúčiť a sám súd potvrdil že máme pravdu. Zákon je postavený na hlavu tak, že podanie smel spracovať len Čižnár samozrejme ho spracoval tak a boli dohodnutí, že sa Kotlebovcom nič nestane.

Medvediu službu robia aj učitelia a vzdelávací systém, malo žiakov vie čo to bol holokaust, koncentračné tábory, arizácia a podobne. Veľa študentov ale aj policajtov je rozhodnutých voliť ĽSNS.

No a potom tu máme klerofašizmus ako napríklad Kuffa a cirkev sa tvári, že je to v naprostom poriadku.

Myslim si, že ak opozícia chce uspieť musí sa vyjadrovať jasne. Napríklad takto.

Obnovíme vyšetrovací tím Kuciak. Preveríme majetok Haščáka, Kmotríka, Penty, Fiľa, Poora , Širokého, Brheľa. Urobíme poriadok so sudcami Čižnárom, Kovačikom, Jankovskou. Pokiaľ sa takto vyjadrovať nebudú ľudia si budú klásť otázky, kto financuje ich volebnú kampaň bilboardy a právom.

Pokračujem čo je ešte potrebné

Zasadíme sa, aby poslanci nesedeli všetci izolovaní na hradnom vršku, aby dodržiavali pracovnú dobu, mali hodiny pre verejnosť, fúkali a chodili na protidrogové testy.

Jednoduché konkretne zrozumiteľne veci.

Poslanec aj vládny úradník je sluha občana a nie jeho pán.