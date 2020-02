Kotleba a ĽSNS sú nacisti, patria za mreže a nie do parlamentu.

Niet čo riešiť, to že sa tam nedostali je vďaka dnešnej vládnej koalícii Ficovi, Dankovi a Bugárovi. Je to to isté akože dnes stále nie sú zrušené milosti Kočnera a Mečiar sa vysmieva zrušeným amnestiám.

A aj nedokonalosti zákonov, dnes sa síce veľa ľudí vysmieva na tom, čo urobil Trnka, ale Trnka zrušil Slovenskú pospolitosť. A členovia tej istej pospolitosti založili ĽSNS. Vlci v barankovom rúchu. A to, čo predvádzajú je prejav neonacizmu. Či už ide o číslo 1488, alebo reči o cigáňoch, asociáloch, ich zelený dvojkríž a fanatický obdiv Tis(z)a a každoročné demonštratívne kladenie vencov na jeho hrob. Samozrejme títo zelení mužíci vystrkuju rožky a začínajú pouličné bitky na mítingoch aj v Romských osadách.

Mazurek sa vystatuje, že je kotlebovský mučeník a že predsa ich súd oslobodil a má pravdu. Zákony Slovenska sú fakt na hlavu, jediný kto smie podať žalobu na vylúčenie strany je Ficov spolužiak generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Ten ho samozrejme podal tak na rozdiel od Trnku, že je odflaknuté a je to tak naschvál. Smer, SNS aj Most Híd vie, že bez Kotlebu v parlamente nemajú šancu zostaviť vládu.

Inak ma zaráža, že im nadavaju do Fašistov. Nie sú len Fašisti, ale niečo horšie sú národní socialisti, Nacisti a to je ešte horšie. Fašisti Franko ani Mussolini nestavali na rozdiel od Hitlera koncentračné tábory a nechceli menšiny ani židov vraždiť, upaľovať a vodiť do plynu. Týmto nechcem obhajovať fašistov, tiež nevahali strieľať do ľudí. Len poukazujem na to, že Nacizmus je ďaleko horší. A Kotleba, Mazurek, Mizík, Uhrík a ďalší sú nacisti, útočia na cigáňov, židov, homosexuálov,černochov atď.

Ešte si dovolím odstavec pre súdruhov Bláhu a Fica. Zakladateľ Marxizmu Karol Marx verejne hlásal, že Slovania sú podradná rasa a treba ju vyhubiť. Komunisti to ale urobili na triednom principe. Inteligencia bola u nich, ako nejaká vrstva rohožka do ktorej si vytierali nohy. Dôležitá bola pre nich robotnícko, roľnícka železná drviaca päsť. Národní socialisti Kotlebu a Ficovi triedni socialisti majú podobnú ideológiu. Za normálnych okolností sú na nože, pretože si uzurpuju moc len a len pre seba, ale keď na to nemajú spolupracujú. Dobrým príkladom bolo rozdelenie a vraždenie Poliakov, až potom Hitler napadol Stalina. To iste je dnes Kotleba s Ficom no momentálne sa potrebuju.

Prečo chcú mladí ľudia Kotlebu? No, lebo nevidia východisko a Kotlebovci im ponúkajú jednoduché riešenia. Samozrejme Kotlebovci fúkajú len bubliny a sú pumpovaní peniazmi z Ruska cez Mečiara. Dôkaz je Natália Graussová bývalá Mečiarova poslankyňa a Cuper. Kotleba si ani dom nedokázal kúpiť za vlastné a zneužil na to volebný prispevok. To, čo predviedli v BB kraji je len slabý odvar, ako by zneužívali štátny rozpočet.

Mazurek, Kotleba, Uhrík, Mizík by bez peňazí štátu a poslaneckého platu patrili medzi asocialov ktorými sa dnes oháňajú.

Samozrejme mladý bežný človek si vo Ficovej krajine hospodárskeho zázraku nemôže kúpiť byt a nebodaj dom. Ani vybrať hypotéku, nebodaj splodiť detí a a ľudia hľadajú niekoho nekompromisného rázneho, kto s tým urobí poriadok a naśli Kotlebu. Z blata do kaluže.