VOLIŤ KOTLEBU ZNAMENÁ VOLIŤ FICA !!!

Navonok síce na seba nadavajú, ale v skutočnosti držia spolu. ĽSNS sú tí istí ľudia, ako Slovenská Pospolitosť a vyznávajú tie isté hodnoty. Su xenofóbni, nadávajú na menšiny, homosexuálov. Sú proti EÚ a NATO ale obdivujú Rusko.

Nie je žiadna náhoda že súd nezrušil ĽSNS. Fico a vládna koalícia vie, že sú bez Kotlebu stratení a Fico sa dnes spojí aj s diablom len, aby nevyšli na povrch svinstvá ktoré napáchal. Niet pochýb, že Ficov spolužiak Čižnár vypracoval podanie na zrušenie ĽSNS naschvál zle.

Všimnite si, že sice Mazurek na Smer a Fica nadáva, ale nikdy neuvidite Kotlebovcov na mítingoch proti vláde trebars pred úradom vlády, alebo ministerstvom vnútra prípadne pred NRSR. A ešte som nepočul, že by nejaký poslanec alebo člen ĽSNS podal nejaké trestné oznámenie na člena Ficovej vlády, keď už pán Mazurek tak na nich nadáva ale len nadáva a neurobí proti nim nič naozaj ale len akože.

Pozrime sa, kto je poradca Kotlebu bývalý Mečiarovec Cuper a v strane ĽSNS je aj poslankyňa Natalia Graussová bývalá Mečiarova poslankyňa HZDS. Nepočul som ešte nadávača Mazureka, aby povedal krivé slovo na Mečiara, alebo na Putina a Rusko. Samozrejme, lebo je zrejmé odkiaľ fúka finančný vietor.

Čo sa týka hlasovaní Kotlebovci vždy podporili Smer to jedno či za, alebo keď bolo treba zdržaním sa, naposledy takto pomohli pri zachovaní milosti Kočnera. Kotleba je vlk v rúchu baránka. Po voľbách sa okamžite spoja s Ficom, nie preto že by sa mali radi ale preto lebo inak sa k moci nedostanú. Ak by mal Fico dostatok percent súd by ĽSNS okamzite zrušil, ak tu niekto hovorí o nezávislosti súdov, policie a právnom štáte. Potom je to zlý žart a pľuvanec do tváre poctivých občanov.

Keď zomrel Ján Kuciak Kotlebovci tvrdili, podobne ako Smer , ze si za to môže sám a v podstate dodnes šíria tieto fámy.

Aj volebná agenda je veľmi podobná, boj proti migrantom, nepracujúcim asociálom, gayom, lesbám, židom a podobne. Nadávajú vo veľkom na NATO a Európsku Úniu, ale maju neskonalí obdiv k Rusku. A nikdy neovedali nič proti tomu že nás vojska ZSSR okupovali 20 rokov a ČSSR muselo po túto dobu živiť 200 tisicovú okupačnú armádu.

Kotleba je národný socialista skrátene nácek a Fico je triedny socialista a bývalý komunista. Maju k sebe blízko a keď je to v ich prospech nebudú váhať sa spojiť. Spomeňme si na pakt Molotov a Ribbentrop je to obdobné. Za iných podmienok by sa aj vyvraždili v boji o moc ale teraz sa potrebuju.

Pozrieme sa čo donedávna otvorena a teraz skryte obhajuje Kotleba a Mazurek. Auschwitz-Birkenau Marec 1942 Marec:Prvá masová deportácia zahraničných Židov do tábora, 69 tisíc z Francúzska, 27_tisíc zo Slovenska. Tis(z)o režim prvým dodal židov na popravu a ešte za každeho zaplatil 500 ríšskych mariek. A naša cirkev a Kotleba velebia Slovenský štát. Jasné že poslali okolo 70 000 židov na smrť vrátane deti, matiek, starých ľudí, potrebovali sa arizatori ako ľudo Ondrejov zmocniť ich majetku a to aj za cenu že vedeli že ich posielajú na smrť. Dnes tu máme otca Kuffu a veduci cirkevní hodnostári taktne mlčia.

Kotleba použiva dnes rétoriku takuto AK bol holokaust tak ho samozrejme odsudzujeme, všimnite si podmieňovací spôsob Ak bol. Rozdávaním šekov 1488 dokazuje, že je to ten istý starý Kotleba vodca nacistickej strany Slovenská pospolitosť. Tvrdiť že ĽSNS je štandartná politická strana je nezmysel.

Pozrime sa čo hovoril Kotleba ako vodca pospolitosti

Kotleba neskrývane obdivuje vojnového prezidenta Tisa, Slovenské národné povstanie bolo podľa neho pučom, partizáni banditi a hromadné vraždenie Židov nazýva "takzvaným holokaustom". Dnes miesto tzv používa AK

Kým bol ešte v čele strany Slovenská pospolitosť, navrhoval, aby Rómovia pracovali "pod prísnym dohľadom Národnej stráže". Jeho návrhy sa v tomto ohľade príliš nezmenili, aj dnes presadzuje podobné "riešenie rómskej otázky". V roku 2004 sa vo svojom prejave v Modrej vyjadroval aj k "židovskej otázke", pričom za jej optimálne riešenie označil vyhnanie všetkých Židov zo Slovenska. Norimberský proces komentoval pri inej príležitosti ako "najväčší podvod minulého storočia". Svoj vzťah k pojmom ako je neonacizmus, holokaust, Slovenské národné povstanie a Rómovia však odmietol spresniť. Slovenské médiá však upozorňujú, že v minulosti napríklad popieral holokaust.

V roku 2005 podal žalobu na rozpustenie Slovenskej pospolitosti generálny prokurátor Dobroslav Trnka na základe podnetu mimovládnej organizácie Ľudia proti rasizmu.

Zopakujme si prečo bola pospolitosť zrušená Trnkom.

„Podľa môjho názoru strana Slovenská pospolitosť - národná strana so sídlom Kráľovohoľská 5, Banská Bystrica, svojimi stanovami, svojim programom a svojou činnosťou porušuje Ústavu SR, ústavné zákony, zákony a medzinárodné zmluvy,“ uvádzal generálny prokurátor.

Ľudový program“ Slovenskej pospolitosti – NS pripomína ideové východiská Hlinkovej slovenskej ľudovej strany a režimu vojnovej Slovenskej republiky 1939–1945. Program má jednoznačne nedemokratický charakter, s očividnými xenofóbnymi, totalitárnymi a paranoidnými črtami. Nie je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a príkro protirečí Charte základných ľudských práv a slobôd. Je prepletený citátmi významných osobností slovenského diania, ktoré sú však účelovo vytrhnuté z historického kontextu.

Uniforma Slovenskej pospolitosti – NS používaná na spoločných akciách nie je síce autentická s uniformou Hlinkovej gardy z rokov 1938–1945, ani s uniformou Rodobrany jestvujúcej v rokoch 1923–1929 v medzivojnovom Československu, no je neklamným svedectvom, že ide o paramilitárnu organizáciu, a to bez ohľadu na to, či je alebo nie je táto skutočnosť explicitne uvedená v ich programe. Dvojkríž na rukávovej nášivke je nápadne podobný, ba takmer totožný so znakom, ktorý používala Hlinkova garda na rukávovom návleku. Kovový odznak – dvojramenný kríž pripnutý pri krku vychádza z motívu rodobraneckého odznaku bez tŕňového venca, resp. z vojenského vyznamenania Vojenný víťazný kríž, udeľovaného od roku 1942 osobám, ktoré sa – podľa jeho štatútu – „...vyznamenali vynikajúcim vedením jednotiek v poli...“. Pod čím sa rozumelo predovšetkým ťaženie slovenskej armády po boku nacistického Nemecka.

Generálna prokuratúra v žalobe napadla programové ciele Pospolitosti. „Podľa bodu 1 tohto článku je hlavným cieľom strany budovať nový Slovenský stavovský štát na národnom kresťanskom a sociálnom princípe. V danom prípade ide tu o programový cieľ presadiť zmenu zo súčasného systému parlamentnej demokracie politických strán na stavovský princíp usporiadania nového Slovenského štátu,“ uvádza sa v žalobe.



„Zavedenie stavovského princípu do slovenskej spoločnosti si ľudový program SP — NS predstavuje tak, že spoločnosť bude na základe zoskupenia občanov podľa povolaní rozdelená do 10 stavov. Podľa Ľudového programu SP - NS rozširovaného okrem iného aj prostredníctvom internetovej domény pospolitostsk má byť registrácia občana v stave dobrovoľná a len registrovaný člen stavu bude mať právo voliť,“ konštatoval generálny prokurátor s tým, že takéto ustanovenie nie je v súlade s čl. 30 ods. 1 Ústavy SR, podľa ktorého občania majú právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov.

Rozdelením občanov podľa povolaní do desiatich stavov delí obyvateľov Slovenskej republiky na dve skupiny. Jednou sú občania Slovenskej republiky, ktorý sa môžu registrovať do jedného z deviatich stavov (pôdne, lesné a vodné hospodárstvo; školstvo, veda a výskum; obrana a bezpečnosť; záchranná a zdravotná služba; obchod, služby a živnosti; peňažníctvo a poisťovníctvo; slobodné povolania). Druhou skupinou sú národnostné menšiny, ktoré zároveň tvoria desiaty stav. Takéto triedenie do stavov, kde národnostným menšinám SP - NS sa upiera možnosť zatriediť podľa povolania ako ostatným, je diskriminačný a potláčajúci práva národnostných menšín,“ uvádzala prokuratúra.

JE TO Ten istý Kotleba a aj drvivá väčšina jeho poslancov sú bývalí členovia pospolitosti.

Myslim si že obratenie Pavla sa nekonalo. Práve naopak sú zákernejší a horší.

Ešte ponúkame ako si predstavuje riešenie člen Slovenskej pospolitosti Merián Kotleba

Tí čo sú asociali , tých dá takto do pracovných táborov. (FB)

Oboženie Slovensko ostnatým drôtom, odtrhne od nenavidenej EÚ, vystupime z NATO a zavedieme vlastnú armádu a menu.

No ešte pripájam riešenie na deti asocialnych parazitov podľa Mazureka. Ak bol teda ten Holokaust?

Takto by mali vyzerať akoze deti parazitov podľa Mazureka (FB)

A Kotleba ešte tvrdil „Odmietame občiansky princíp, chceme štát pre Slovákov a Slovenky,“ vravel v roku 2005.

Odvtedy prešiel vývojom. Vyzliekol rovnošatu, zahodil zapálené fakle a po zákaze jeho prvej strany s názvom Slovenská pospolitosť – Národná strana si založil nový subjekt.

Cesta do pekla je voliť Kotlebu a Fica.