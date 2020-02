Čo je slušné a čo už nie?

Minister je sluha občana. U nás je to obrátene, platí stále Paškovo okrídlené. Vyhraj voľby smieš všetko. Občana potrestajú a budú naháňať za 100 Euro poistného ale Kaliňaka a Počiatka nechajú beztrestne rozkradnúť milióny.

Vedúci činitelia štátu si urobili z občanov biznis. Ľudia sa divia že mladí volia Kotlebu, vysvetlím prečo. Čo bolo múdrejšie ušlo za hranice. To čo ostalo býva u rodičov mama hotel. Lebo šanca že dostanú vlastný byt a splodia deti je malá. Keď vidím úžasné inzeráty agentúr 560 Euro brutto práca na živnosť a na dohodu je mi z toho na grcanie. Telocvikár bol policajný prezident, telocvikár riadi ministerstvo dopravy, človek bez maturity,pedofil riadi Ministerstvo práce a sociálnych vecí. Samozrejme Kotleba nič nevyrieši ale aspoň o tom vrieska.

Minimálne tretina prostriedkov ktorá má ísť do mzdy obyčajných ľudí sa stráca vo vreckách vládnych lumpov a ich komplicov. A mi im to tolerujeme. Smutne zapálime sviečku a hľadíme do zeme. Dokedy ? Ľudia táto tolerancia, zla nie je nič slušné je to zbabelé a neslušné.

Tolerujeme policajnú a sudcovskú mafiu. Ja si osobne myslím že ak verejný činiteľ ukradne v obchode horalku, predbehne babku v rade u lekára, alebo neoprávnene použije húkačku v doprave musí odisť okamžite z funkcie a vrátiť plat. Tí, čo majú byť garantmi vymožiteľnosti práva po ňom šliapu najhrubším spôsobom. Prepisujú majetky neoprávnene na mafiánov, berú úplatky a pľujú občanom do ksichtu. Skutok sa nestal.

Angličan, Nemec, Francúz si nedá šliapať po vlastných právach. My Slovaci skloníme hlavu a povieme si aj tak nič nezmením. Toto je to národné hrdé pohostinné? Nie toto je zbabelé servilne, zapáchajúce. Slovak povie aj tak sú všetci zlodeji ale väčšina z nich nekradne, ale toleruje to. Nemyslime dopredu reagujeme neskoro, keď niekoho zavraždia, dovtedy to tolerujeme a čo je najstrašnejšie keď to vyhnije snažíme sa to tolerovať znovu. Vraj sme právny štát. Tak prečo tu bujnie korupcia a máme malé mzdy a pracujeme ako otroci?