V parlamentke boli vraj hnusné zvieratá s gorilami.

To sme sa dozvedeli pri NRSR , keď sme sa pýtali, či do parlamentky môžu aj obyčajní ľudia, vraj pred 10 minutami odišiel Pellegrini, no mal šťastie, inak by sme mu povedali svoje, čo si o ňom myslíme.

Takže v nedeľu sme lepili plagáty po celej Bratislave. Treba kriminálnikom dať najavo, že skončili, že nebudú manipulovať, klamať, kradnúť a v utorok navštívime aj parlament .

Boli sme pred ministerstvom vnútra lebo Sakovú a Lučanskeho považujeme za členov policajnej mafie a sú to Kaliňákom dosadení ľudia, ktorí úmyselne zrušili vyšetrovací tím Kuciak, aby vyšetrovanie skončilo niekde pri Kočnerovi, alebo pod ním, aby sme sa nedozvedeli mená skutočných objednávateľov vraždy, ktorí sú nad Kočnerom.

Potom sme boli aj pred právnickou fakultou, to je Alma Máter velikanov tipu Danko, Cuper, Harabín, Gašparovič, Fico, Ficová. Tato škola produkuje skôr zastancov korupcie, ako zástancov práva a výsledok je skorumpované súdnictvo.

Nevynechali sme ani Generálnu Prokuratúru, chranenu rezerváciu skorumpovaných prokurátorov skorou si nikto nevie rady aj keď všetci vieme že su skorumpovaní a vyvíjajú miesto spravodlivosti protištátnu činnosť.

Navštívili sme aj SNP, kde ma miesto Janko a Martinka odkazujeme pánovi Vaľovi, že by tam trebalo aspoň trošku pozametať a upratať sem tam, je to pietne miesto a zaslúži si to.

Pozdrav dostali aj na úrade vlády, lebo to nie je úrad vlády. ale skôr sídlo organizovanej zločineckej skupiny. Tám nás napadol agresívny ujo dôchodca, keď sme mu povedali dotoho ujo točime Vás, budete na faceboku, zistili sme že vie aj behať a rýchlo nám utiekol-

No a zašli sme aj pred parlament, kde sa v utorok chystá populistické zhromaždenie vedené hlavne bývalými komunistami za podpory nacistov a nástupcov Slotu. To čo neurobili celé volebné obdobie chcú hodiť ako nášľapnú minú pre buducu vládu. V utorok prídeme na balkón& pozrieme tento teater populizmu.

Sidlo Fica, Jasaňa, Troškovej a iných vychýrených lapajov. (Kovács)

Treba aby ich spravodlivosť dobehla podobne ako dohadzovača Troškovej Vadalu (Kovács)

Niekto sa nám tu snaží naklamať že títo prokurátori na Generálnej Prokuratúre sú v poriadku a že majú nárok ďalšie dlhé mesiace klamať, korumpovať skartovať a kryť zlými podaniami nackov, konkretne Ficov spolužiak Čižnár. (Kovács)

Pred NRSR neviem prečo je zamrežovaná NRSR a chránená a kontrolovaná asi treba chraniť poslancov pred ich voličmi (Kovács)

Pri symbolickom pametníku Jana a Martiny na SNP (Kovács)

Právnická fakulta slabo vidno ale su tam mená toho najlepśieho čo tu bolo vychované Danko, Cuper, Gašparovič /ostrostrelec/, Ficová, Fico no extra výkvet (Kovács)

Tiež vidno slabo ale je tam napisané že Saková a Lučanský sú pomocnici Mafie a patria za mreže (Kovács)