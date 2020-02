Prečo policajti, učitelia a študenti volia Kotlebových neonacistov.

A nielen oni ale množstvo ľudí s nízkymi príjmami. Lebo si paradoxne myslia, že Kotleba je ten čo tu urobí poriadok a treba mu dať šancu. Lebo Kotlebovci sú vraj čistí a oni nemajú za ušami ako ostatní.

Samozrejme je to inak a Kotleba je ten posledný, čo tu mieni urobiť poriadok. Je to človek, čo si za peniaze strany kúpil dom a býva v ňom. Vzal si asi o 20 rokov mladšiu ženu a tá mu zrejme paradoxne nasadila parohy s moslimom v Egypte. Karma je zdarma.

To čo robili Kotlebovci na župe v Banskej Bystrici by bola len predohra toho, čo by robili ak by sa dostali do vlády.

Takže moje skusenosti.

Príbeh 1

Keď mal Mečiar 77 rokov nastriekal som mu v deň narodenín na cestu pred jeho domom a troma ochrankarmi, zaťom a synom a jeho manželkou veľkým."MEČIAR JE VRAH" Na to prišla riadna policia, mestská polícia, zatkli nás a do rana nás držali na policajnej stanici a snažili sa mi našiť teroristický čin darmo je Mečiar má ešte dobré konexie aj u Fica. Tu je článok Ako sme gratulovali Mečiarovi k narodeninám Ale čo bolo zvláštne jeden policajt sa tam chválil, že on volil a bude voliť len Kotlebu a ostatní len súhlasne prikyvovali.

Pribeh 2

Šamorín bavíme sa s učiteľkou strednej školy, vyzerá v pohode ale ku koncu debaty sa bavíme o politike a dozvedame sa že ona bude voliť jedine Kotlebu aj veľa jej žiakov lebo treba dať konečne šancu novým a neskorumpovaným, a Kotleba jediný vie urobiť poriadok.

Príbeh 3

Lozorno HPBO priemyselný park robil som tam vyšše roka. Kolega je bývalý CBS aj teraz si privyrába strážením koncertov a objektov a dozvedám sa, že on a jeho kolegovia budú voliť jedine Kotlebu, lebo to je chlap na pravom mieste a schopný urobiť poriadok. Neznáša mimovládky slniečkarov a Soroša a najradšej by im rozbil papuľu a natrhol riť Nebude predsa voliť strany ktoré sú 10 až 20 rokov v parlamente a nedokázali zastaviť rozkrádanie. Podobný názor majú aj iní robotníci. Rómovia, ktorí tu robia na dohodu a berú peniaze len za hotove cez agentúru a neodvádzajú si roky socialku a zdravotné poistenie, budú voliť pravdepodobne Smer.

Pribeh 4

Známa robí v Kauflande je naštvaná, lebo musí chodiť aj cez soboty a nedele príplatky sú mizerné , výkon musí podať nadľudský, režim ak nesplníš, neprídeś keď potrebujeme môžeš ísť. Samozrejme koho bude voliť no Kotlebu.

Príbeh 5

Známi je stavbyvedúci neplatia mu pravidelne, lepši robotníci mu utekajú do Rakúska a myslí si že jediný kto tonapraví je Kotleba. A treba mu vraj dať šancu, lebo je vraj úprimný a nepretvaruje sa.

Príbeh 6

Známej dcéra má veľa priateľov medzi policajtmi a aj ona a skoro všetci policajti, ktorých pozná budú voliť Kotlebu, lebo to je podľa nich razny chlap na pravom mieste a jediný schopný tu urobiť poriadok.

Pribeh 7

Mladý chalan to je davnejšie ale ako prezidenta volil Kotlebu a ak by nebol Kotleba samozrejme by volil pána Harabína.

To že Kotlebovci majú medzi sebou Cupera a Graussovú bývalá poslankyňa HZDS to im vôbec nevadí. Obdivujú Mečiara a pravdepodobne sú cez neho financovaný ruskou Mafiou. Počuli ste niekedy nadávať Mazureka na Mečiara, Harabína a Rusko. Nikdy. Oboženú Slovensko ostnatým drôtom, zavedú vlastnú armádu a zrušia Euro. Za hranice sa bude chodiť na ich povolenie.

Mládež takmer nevie čo to bol holokaust a ako prebehol, ani to že z 3 milionov Slovakov boli 2 miliony v nacistickej Hlinkovej garde a že Slovensko, ako jediné dokonca priplácalo za odvoz židov do koncentračného tábora. Katolicky ľudáci a klerofašisti sa predbiehali kto bude árizovať židovské podniky a domy. A neváhali poslať do koncentrakov aj deti matky a starcov a veľmi dobre vedeli, čo sa s nimi strane, že ich povraždia a že majetok ostane ich, v mene národa a boha údajne okolo 70 000, ale keď pripočitame odsun židov z južnej časti Slovenska ktorú odtrhlo Maďarsko nebudeme ďaleko od čísla 100 000. Poďľa Mazureka a Kotlebu sú to vraj rozprávky a neopodstatnené výmysli.

Učitelia v školách to nevysvetľuju a kotlebovci oslavuju klerofašistu Fica a nevadí ani to že posledný rok Kotlebovci otvorene alebo skryto podporuju Fica a Smer, hlasujú spoločne.