Bela charakter a Ríško balonik si myslia o ľuďoch, že sú h*vná.

Keď Matovič nahodil otázku z funkčnenia referenda hurónsky sa zasmiali a komentovali, ešte by ľudia nechceli Ferari a iné veci. Áno z funkčnenie referenda je pre strany riadené oligarchami neprijateľné. Demokracia je im na smiech.

Čo, keby voliči chceli náhodou voľby po obvodoch alebo nebodaj nestrážené poslanecké kancelárie po okresoch s úradnými hodinami funkčnými mailami a telefonmi. To je pre Ríška a Bélu zrejme nonsens a je vysoko pravdepodobné že sa riadia okrídleným heslom vyhraj voľby a smieš všetko. Preto sú Béla a Ríško kamaráti. Občan je sluha a poslanec je podľa nich pán.

Najskorumpovanejšie ministerstvá sú životné prostredie a doprava. Stačí spomenúť R7 a svinstvo čo sa nasypalo pod cestu do násypu alebo tunel Višňove a pozrieť sa na zoznam firiem ktoré budujú cesty a za akú cenu.

Brat mi v nedeľu vynadal, chcel som voliť Matoviča, ale po tom čo povedal Matovič, že Most Híd su pre neho prijateľný partner nemám koho voliť, lebo za takýchto podmienok je aj Oľano pre mňa neprijateľný partner.

Takže popíšeme najväčšiu lumpáreň ktorú má na svedomí Most Híd. A Keď a s im to podarí vznikne slovensku škoda nie niekoľko miliónov ale niekoľko miliárd a možno desiatok miliárd.

O čo ide? A čo si neuvedomujú strany, ktorým Most Híd Nevadí okrem toho že charakter podviedol aj v minulých voľbách bez mihnutia oka.

Málo ľudí vie, že medzi Šamorínom a Hamuliakovom je zdroj pitnej vody pre polku Slovenska 2,5 milióna ľudí. Voda je na úrovni kvality dojčenskej vody a netreba ju upravovať. Ale pásmo hygienickej ochrany sa rozhodli zastavať.

Na to aby zdroj vody mohol fungovať treba špeciálne podmienky, nesmie sa tam stavať, hnojiť, postrekovať, chovať zvieratá a pestovať len dovolené plodiny ale najlepšie žiadne. Inak sa zdroj znehodnotí a znečistí. Hodnota tohto zdroja je nevyčísliteľná, pretože sa tu dá čerpať 3300 litrov za sekundu a to pokryje pitnej vody pre polku Slovenska zdôrazňujem že bez úpravy chlorovania atď. Ale skúsime vyčísliť len minimálnu hodnotu za distribúciu to je asi 1 EURO za meter kubický vody, tak denne je to okolo 300 000 Euro. A to nie je cena za vodu ale len za jej distribúciu ročne je to 110 miliónov. Ale táto voda je má kvalitu dojčenskej vody a netreba ju ani chlorovať ani upravovať stačí ju rovno baliť potom je cena takejto vody 100 EURO za meter kubický a jej ročná hodnota 10 miliard. Môžeme ju baliť predávať aj za hranice a za utržené peniaze budovať zariadenia, ktoré zachrania žitný ostrov, znečistenia z Bratislavy sú už 20 km za mestom. Ale nesmieme dovoliť Bugarovi, Ersekovi, Hydeghetimu, Solymošovi a ich pucflekom a oligarchom zastavať pásmo hygienickej ochrany.

