Ersekova stavia na zdroji pitnej vody

Most - Híd má "nového lídra", vraj "očisteného" od špiny "biznis" krídla tejto strany tak známeho a neobľúbeného na južnom Slovensku ... Naozaj???

Nuž pozrite ... Jeho manželka má pozemky v oblasti ochrany najvýznamnejšieho vodného zdroja a chce tam stavať obytné domy ... Zničí sa tým obrovský vodný zdroj pre polovicu obyvateľov Slovenska. Stovky miliónov eur škody ročne, nakoľko z tohto vodného zdroja dnes netreba vodu absolútne upravovať, len preto lebo nenažraní developeri získajú pár desiatok miliónov. Podplatili ministerstvo ŽP a dielo dokonal opilec Solymos, stale je na kandidátke Hídu. Všetci si umývajú ruky a tvária sa že s tým nič nemajú. Prosím Vás nevoľte strany ktoré sú ochotné po voľbách kolaborovať s Mostom Híd. Samozrejme do zničenia najlepšieho a najkvalitnejšieho zdroja pitnej vody sú zapletení hlavne ľudia z okolia Mostu Híd a ich oligarchovia.

Ešte k Ersekovi

On sám akosi"zvláštne" dodnes nevidel nielen to, že ponavážali na D4 / R7 odpadky do násypov, že španieli svojvoľne miesto betónových konštrukcií stavajú násypy (omnoho lacnejšie), ale ešte aj tie násypy robia okrem už spomenutého smetia aj s ílmi, ktoré sú omnoho lacnejšie ako štrk a budú sadať desiatky rokov, teda cesta sa bude znehodnocovať,

Taktiež akosi strašne počiatkovsky drahý obchvat Prešova sa stavia zase so Širokým za miliardy.

Tunel Višňove je ďalšia kapitola ktorá ide z časti na vrub Smeru ale teraz v súčasnosti za krytia pánom Ersekokom.

A pán Bugár v úzadí tlieska.

Ľudia na Južnom Slovensku, spamätajte sa ... Voľte iné maďarské strany, prípadne voľte slušné demokratické strany OĽANO, KDH, Za ľudí ale pozor na SaS ktorej nevadí povolebná spolupráca s Mostom HíD. Ak sa do piatku SaS nevyjadrí jasne k spolupráci s mostom HÍD doporučujeme ju nevoliť.

Ak kliknete na obrázok nájdete v ďalšom článku nové podrobnosti o tomto svinstve.

Kliknite na obrázok a otvoria sa Vám podrobnosti (hlavné.sk)