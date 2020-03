Igor si musí dať pozor, oligarchovia ho budú chcieť uvariť !!!

Aj tí čo Ti pred voľbami nevedeli prísť na meno., čo ho označovali za blázna nálepkovali ho, ako neprispôsobivého radikála a šaša. Teraz sa mu aj Pellegrini pchá do zadnice, Smeru nejde o ľudí ide im o stratu moci.

Teraz si budú chcieť sadnúť s ním za jeden stôl. Nasadia si masku ľudomilov a začnú sa na neho usmievať, chváliť ho pozývať k sebe na obedy a debatovať s ním. Budú sa tváriť, akoby sa nič nestalo. Toxický sú hlavne Haščák, Kmotrík, Široký, Čižnár, Bodor, Lexa, Babiš a ďalší. Eśte pred mesiacom ho chceli utopiť v lyžičke vody aj pomocou médii, ktoré vlastnia.

Chlapcom ide o veľa o dobré fleky, zabehané korupčné systémy a budú zrazu podlizovať. Nezabúdajme na to a treba si dávať pozor hlavne na mená, ktoré opísal Janko Kuciak a preto ho dali zavraždiť aj z jeho snúbenicou. Nesmie sa zabudnúť na to že Smer je kriminálna organizácia a Kotlebovci sú praví nefalšovaní neonacisti. Prokuratúra a Polícia sú prehnité od vrchu na spodok a my očakávame že Matovič sa postaví za nás občanov a nenechá nás dlho čakať. Nenechá sa upiecť nimi, ako žaba v hrnci ako to urobil Dzurinda a Miklóš. Budú si hľadať rôzne cestičky a budú sa Ti snažiť mu preukazovať rôzne službičky. Netreba si s nimi do jednej rady v kostole a ak treba podávat im ruku, ale urobiť to s odstupom, ale najlepšie vôbec im ruku nepodávať. Darebákovi stačí, keď mu podáš prst a stiahne Ti ruku.

Igor možno tento článok je zbytočný a urobíš to aj tak .ale presne toto od Teba očakávame, nejde len o potrestanie darebákov, ale ide o to aby tu naozaj začala vládnuť spravodlivosť pre každého a konečne chceme mať pocit že tento štát patrí nám a nie mafiánom a chceme ho budovať aby sa v ňom žilo lepšie. Aby policajt chránil zákon, podobne ako sudca aby politik tu bol sluha občana a nie jeho pán, Aby naše deti neutekali od nás ale aby sa sem s radosťou vracali. Nechceme ploty, zákazy, veľkú armádu. Chceme miesto ktoré sa volá domov. A domov je miesto, kde Ťa majú radi a kde sa cítiš dobre. Nie je to miesto, kde máš strach že sa ti niečo stratí, kde ťa niekto oklame a kde všetci tvrdia že každý klame a kradne a že je to normálne. Pritom kradnú hlavne len tí, čo sú hore.

Poburil ma veľmi Richard, keď Matovič vytiahol otázku referenda a s Bugárom sa zarehotali. Pcheee, haha a čo by ľudia nechceli hádam ešte Ferari. Richard ľuďmi pohŕda a je vyfintený na všetkých svojich reklamách. Ja ja ja jenom já. Politika je síce otázkou kompromisov ale sú hranice, cez ktoré sa neprekračuj. Igor drž si odstup budeme stáť za Tebou a pomôžeme si navzájom.

Prečo sme nevolili ostatné strany, tak ako Oľano , lebo sa vyjadrovali sa nejasne taktizovali nechali si otvorené dvierka trebárs aj pre Bugára v prípade jeho úspechu.