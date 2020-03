Nechceme červené ferrari, stačí nám funkčné referendum.

Pán Sulík na červené ferrari nemáme, ani ho nechceme, nerobte z občanov nesvojpravnych hlupákov a pripojte sa k sfunkčneniu referenda. Stavím sa, že z 1144 bodov nepojednava o tom ani jeden. Čo Vám hovorí pojem priama demokracia?

Takže my občania očakávame, čo najrychlešie zákon o normálnom funkčnom referende, ako to bolo v otázkach Oľano.

Ide napríklad aj o odvolateľnosť poslanca občanmi, lebo reálne je absolútne neodvolateľný. Ale aj iné otázky, trebárs by sme chceli, ako občania ak neprešiel parlamentom zákon o preukazovaní majetku a chceli by sme ho schváliť referendom.

Podľa súčasnej právnej úpravy má referendum veľmi malú šancu približujúcej sa k nulovej pravdepodobnosti, aby preniklo až do fáze, aby sa ním zaoberali poslanci. Ak sa tak aj zázrakom stane, nie je jasné, ako by mal postupovať parlament. Lebo nemá predpísané termíny. Teoreticky sa kľudne môže konať v danej veci trebárs 10 rokov, je to legislatívne v poriadku veď proces beží. O samotnom referende poslanci nemôžu ani hlasovať, lebo to nie je návrh zákona. Ale mali by podľa zákona povinnosť zohľadniť výsledky referenda. Takže mali by, ale nie je určené, kto má pripraviť návrh zákona rešpektujúci výsledok referenda a potom o ňom hlasovať. Je tu ale riziko, že návrh zákona môže úplne prekrútiť to, čo sa požaduje v referende. Pretože referendum podľa súčasnej právnej úpravy nemôže mať prílohu s návrhom zákona. Pripusťme, že všetko toto prejde a je to v poriadku, potom budú poslanci hlasovať a majú voľnú ruku a môžu hlasovať aj tak že referendum zmietnu zo stola a zahlasujú proti.

V tomto systéme sa referendum dá veľmi ľahko zmariť poslancami. Malo by to byť naopak, pokiaľ referendum neodporuje ľudským právam a ústave, má byť pre poslancom záväzné a vôľa ľudu má byť rešpektovaná. Systém by mal byť postavený tak, aby podporoval rozhodnutia ľudí. Dokonca je vhodné aby štát sám podporoval iniciatívy ľudí, je to užitočné a dokonca nevyhnutné pre riadenie štátu nazvime to verejný záujem. Takto je to napríklad vo Švajčiarsku.

Vo Švajčiarsku, ak ide o legislatívnu iniciatívu občanov (referend je viac druhov) jedná sa hneď o zákon. Ak ho ľudia odhlasujú ihneď platí. Parlament už o ničom nehlasuje , veď je to nezmyselné, aby to, čo si odhlasujú občania, aby o tom ešte raz hlasovali ich zástupcovia a zmarili to.

Podľa našej ústavy sú síce nositeľom moci občania, ale ak si niečo odhlasujú tak je predsa nezmysel aby o tom ešte raz hlasovali ich zástupcovia. Takáto elementárna logika bohužiaľ Slovenskej ústave chýba.

To je len jedno úskalie referenda, ďalšie je kvórum počet oprávnených voličov, ktorí sa musia zúčastniť referenda, aby vôbec bolo platné, 50 percent je extrémne veľa a v histórii Slovenska asi z desiatky referend bolo platné jedno jediné aj to prešlo len tesne nad 50 percent a to bolo referendum o pristúpení k EÚ, ale to pretláčali všetky média, vláda aj politické strany. Kvórum by malo byť nulové ako vo Švajčiarsku ak občania, ale aj politici majú záujem, ako to ako referendum dopadne určite sa ho zúčastnia.

Ďalšie úskalie je počet podpisov potrebných na vyhlásenie referenda, lebo 350 000 je neúmerne veľa a len malo kto má toľko financií, aby sa mu to v takomto počte podarilo. Dokonca prezident môže zamietnuť otázky referenda.

Toto sú také úskalia, že síce máme referendum, ale v praxi je občanmi nepoužiteľné. Skrátka a jasne je to postavené tak že súčasný právny štát občanovi neumožňuje vstupovať do rozhodovania politického diania medzi voľbami. Medzi voľbami platí Haščakove Volič je h*vno, alebo Paškove Vyhraj voľby a smieš všetko.