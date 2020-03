Tri veci, bez ktorých sa Slovensko nepohne a bude len vazalom oligarchov.

Zrušenie jedného volebného obvodu pre parlamentné voľby. Funkčný zákon pri referende. Dobré zakony proti korupcii.

1. Zrušenie jedného volebného obvodu. Mečiarov dar oligarchom, aby mohli beztrestne manipulovať voličmi a okrádať ich ako sa im za páči. Jednoznačne treba voľby po obvodoch, aby každý okres na Slovensku bol obvodom a mal minimálne jedného poslanca, väčšie okresy aj viac podľa počtu obyvateľov. Pripadne kombinovaný systém, ale s tým, aby väčšina poslancov bola volená po obvodoch. Kancelárie a asistentov tak isto po obvodoch aj s úradnými hodinami, aby človek napríklad zo Svidníka vedel, kto je jeho poslanec a mal na neho dosah. Kto je dnes môj poslanec všetci a nikto a robia si čo chcú. Kto sú jeho voliči nevieme, celé Slovensko. Niektorí sa tam dostali tak len vďaka kandidátke strany.

2. Referendum je platné len pri účasti nad 50 % oprávnených voličov. Ďalší nezmysel, ktorý umožňuje parlamentu a oligarchom ovládať ľudí tak, aby po voľbách nemali žiadnu možnosť účinne zasiahnuť. Jedno jediné referendum v histórii Slovenska bolo úspešné a to o Európskej únii, ale to forsírovali všetky média aj strany. Odvtedy ani jedno a keď sa delil štát rozhodli o nás bez nás protiprávne bývalí súdruhovia Mečiar a Klaus a postavili nás pred hotovú vec. Dnes keď vidím bývalého ŠtB komunistu Babiša v Čechách, hovorím si, aspoň že ho nemáme tu, paradoxne vďaka Mečiarovi. Kvórum oprávnených voličov treba znížiť na nulu. Zárukou ne zneužívania referenda má byť dostatočný počet podpísaných voličov na vypísanie referenda, podľa mňa 100 000 určite stačí. V každom prípade súčasný zákon o referende je len pľuvanec a výsmech do tváre občana. Tiež danajský dar Mečiara.

3. Zákony proti korupcii. Habaďura. Keď dávate úplatok, ste potrestaný rovnako ako ten, dajme tomu štátny úradník, čo ho prijíma. Ako sú postihnuteľní sudcovia, čo brali úplatky vidíme poslednú dobu, celé súdnictvo prehnité, obviňujú sa vzájomne. Maximum, čo im hrozí, je dočasné prerušenie funkcie a to neviem či im aj pri tom prerušení nebeží ďalej plat alebo či neberú odstupné. Sudcovia majú mesačné platy okolo 3000 € a sú viac menej nepostihnuteľní, chránená rezervácia. Ale podobne aj iní vysokí štátni úradníci, napríklad na hlavne na ministerstvách, ale aj obvodných mestských a obecných úradoch. Uvediem príklad. Som geológ. Uživím sa len keď dostanem zákazky, zo súkromných nevyžijem, súkromník si nedá urobiť skládku odpadu, nebude budovať vodné zdroje, nebude robiť ani prieskum pod cestu, ani raziť tunel atď. Chcem prežiť, uživiť rodinu, vidím, že všetci dávajú okolo 30 percent úplatkov z celkovej sumy zákazky na ministerstvo životného prostredia, aby ju dostali. Samozrejme, ak chcete prežiť, úplatok dáte. Ministerstvo má sofistikovaný systém, kto smie robiť projekty a cez aké organizácie to preženú trebárs cez vodohospodársku výstavbu. Skúste ich nahlásiť, no ako geológ ste skončili, nikdy v živote ďalšiu zákazku nedostanete a môžete ísť vykladať tovar do Billy alebo na ulicu. A podobne je to aj na iných ministerstvách. Ja úplatky osobne nedávam, takže musím dávať súkromné hodiny matematiky aby som prežil, všetci moji kolegovia čo bojujú proti tomuto skorumpovanému prehnitému systému sú trestaní podobným spôsobom, v štátnej firme, alebo v štátom dotovanej firme nemajú šancu prežiť.