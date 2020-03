Čo by mal urobiť Igor Matovič ?

Trvať na tom, na základe čoho vyhral voľby. A potom ho mi občania podporíme. V základných otázkách ako je napríklad preukazovanie majetku, výmena sudcov a referendum nesmie ustúpiť. Preto vyhral, nedodržanie toho by bol podraz.

Má 53 poslancov, zbytok troch strán má len 42 poslancov. Z tejto štvorice lídrov je najmladší, neznamená to síce, že je najmenej skúsený ale musí si dávať pozor. Pred dvoma mesiacmi sa Sulík aj Kiska fotili spoločne s Trubanom, Beblavým a Hlinom a Matoviča viac menej ignorovali mysleli si že sa možno ani nedostane do parlamentu. Neviedli s ním žiadne vážne rokovania a Truban aj Kiska sa už videli premiérmi. Zbytok opozicie mimo Oľano sa vyjadrovali nejasne a nepovedali ani presné konkretne kroky, aké podniknú. Aj keď vytvorili bichle hrubé ako MRH, podstatné veci ako referendum a kroky k priamej demokracii tu nenájdete.

Preto mi argumenty o tom, že občania na Slovensku sú tupelá, ktoré k priamej demokracii ešte nedozreli pripadajú scestné a nebezpečné. Občania veľmi dobre vedia, prečo volili Matoviča aj napriek tomu, že ho strany, oligarchovia aj väčšina novinárov odpisovala.

Je na mieste Matoviča by som predostrel každému z účastníkov jednania zoznam bodov aj z ankiet aj iných a spytal by som sa ich, ktoré body mienia podporiť a oznamil im že v prípade že pojdu do koalície, to čo chcú podporiť budú musieť podpísať v koaličnej dohode. Samozrejme s každým by som to urobil zvlášť a nepovedal by som im ako sa rozhodol druhý a povedal by som, že na zaklade týchto odpovedí sa rozhodnem či vôbec a s kým do koalície pôjdem. Nech sa varia. Myslim si že trojica Sulík, Kiska aj Kollár majú príliš silné ego, aby prišli o ministerské kreslá.

Môže sa teoreticky stať že mu to neschvalia, alebo v priebehu koalicie budú robiť problémy a vydierať, ale Igor by mal trvať silno na tom, čo sľúbil občanom, veď vďaka tomu vyhral voľby a preto mal viac voličov dokopy, ako oni traja spolu.

Ak by aj došlo k predčasným voľbám a ak Igor bude robiť tie veci ktoré sľúbil občanom. V predčasných voľbách ich prevalcuje, ak to nedodrží predčasne skončí on a to by bola smola.

Netreba ustupovať ani z referenda a premenovať ho na lokalne treba na tom trvať pustia perie.