Ako sa brániť koronavírusu?

Nechcem zľahčovať, ale dve sms a nedostatočné opatrenia na to môžeme šeredne doplatiť. Koronavírus je nové ochorenie a vedci stále skúmajú, ako sa šíri z človeka na človeka, ale podobné vírusy sa zvyčajne šíria kašľom a kýchaním.

Niečo som si preložil zo zahraničnej tlače, keďže naše média o tom informujú mimoriadne nedôsledne. Najohrozenejšie skupiny ľudí sú nad 60 rokov a deti do 4 rokov. A niečo som prebral od MUDr. Juraja Mesíka.

Valí sa totiž na nás epidémia, akú Európa veľmi dlho nezažila. Šírenie koronavírusu je už nezadržateľné; vidíme, čo sa deje v severnom Taliansku. Počet ťažko chorých bude narastať. Bola len otázka času, kedy sa infekcia objaví aj na Slovensku; najprv jeden chorý, potom druhý a začne sa to zvyšovať.

Keď infikovaná osoba kašle alebo kýcha, uvoľňuje kvapky slín alebo hlienu. Tieto kvapôčky môžu padnúť na ľudí v okolí a môžu sa buď priamo vdýchnuť, alebo padnúť do rúk a potom preniesť, keď sa niekto dotkne svojej tváre, úst, očí, rán a spôsobí si infekciu.

Pokiaľ ide o chrípku, niektoré usmernenia pre nemocnice definujú expozíciu do vzdialenosti 2 metre od infikovanej osoby, ktorá kýcha alebo kašle počas 10 minút, alebo dlhšie.

Zostaňte minimálne 2 metre od infikovaných jedincov.

Vírusy sa môžu šíriť aj prostredníctvom kvapiek na povrchoch, ako sú sedadlá v autobusoch alebo vo vlakoch alebo v pracovných stoloch v škole. Či je to však hlavná prenosová cesta, závisí od toho, ako dlho vírusy prežívajú na povrchoch - môže sa to líšiť od hodín do mesiacov.

Existujú neoficiálne dôkazy o tom, že vírus sa môže šíriť skôr, ako sa prejavia príznaky. - ale rozsah, v akom sa to deje s novým koronavírusom, ešte nie je celkom objasnený.

Ako chrániť seba a ostatných.

Umývajte si pravidelne ruky. Ruky navlhčite čistou tečúcou vodou a naneste mydlo. Umyte si ruky, vrátane vrchnej časti, medzi prstami a pod nechtami a umývajte ich najmenej 20 sekúnd. Kružte.

Pri kašľaní alebo kýchaní si zakryte ústa a nos kapesníkom, potom kapesník vyhoďte do koša a umyte si ruky. Ak nemáte kapesník, kašlite alebo kýchajte do lakťa, nie do rúk.

Rúšky na tvár poskytujú určitú ochranu, pretože blokujú kvapôčky tekutín. Neblokujú však menšie aerosólové častice, ktoré môžu prechádzať cez materiál rúšky. Rúšky tiež nechávajú oči otvorené a existuje dôkaz, že niektoré vírusy môžu infikovať človeka aj očami.

Ak máte horúčku, kašeľ a ťažkosti s dýchaním, vyhľadajte včasnú lekársku pomoc a informujte kde ste sa pohybovali s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Pri návšteve živých trhov v postihnutých oblastiach zabráňte priamemu, nechránenému kontaktu so živými zvieratami a povrchmi, ktoré boli v styku so zvieratami.

Ak ste sa vrátili z postihnutej oblasti za posledné dva týždne, zostaňte doma a vyhnite sa kontaktu s inými ľuďmi počas 14 dní. To znamená, že nebudete chodiť do práce, do školy alebo do verejných priestorov.

Ak ste sa vrátili z infikovanej oblasti a objavili sa vám vysoká teplota, kašeľ, výtok z nosa, bolesť hrdla alebo ťažkosti s dýchaním, neopúšťajte svoj domov, kým nedostanete radu od lekára.

Dezinfikovať kľučky , vyhýbať sa verejným priestorom, nosiť rukavice, nepodávať si ruky, neobjímať sa.

Brať vitamín D pripadne sa opaľovať a tým zvýšiť imunitu.

Čo najviac sa izolovať od iných ľudí, najmä od skupín ( tam patrí aj cestovanie lietadlami, autobusmi, vlakmi , MHD atď.)

Poriadne spávať, pohybovať sa (príroda, nie telocvične).

Dobre sa stravovať hlavne čerstvé ovocie a zeleninu.

Kto vie English nech si pozrie toto video

https://www.youtube.com/watch?v=RECcmQQQOj8&fbclid=IwAR0YMTASPcnRTDELmJwSgMWna0TcLnfZUDbx455MXJH7-TkbicQrVTHKPVU

poprípade si prečítať článok

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/544909-mesik-koronavirus-je-uz-nezastavitelny/?fbclid=IwAR3EynE5osROsQ28LocGvPbWDSOAEoPSzMzcm4yDaIljnRDTSOGEBZ82OWQ