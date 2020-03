FICO si kúpil hneď dva luxusné byty.

Sú vedľa seba na najvyššom poschodí v centre mesta Bratislavy v komplexe Bezručova Residence. Z cien nehnuteľností na Bezručovej sa vám zatočí hlava.

No a hádajte, kto je staviteľom residencie - no predsa štb-ák ŠIROKÝ - Smeracky oligarcha. -Aj Kočner sa chvastal, že mu pomohol k majetku.

Byty v komplexe Bezručova si obyčajný smrteľník len tak ľahko nemôže dovoliť. Cena bytov vrátane mezonetov sa šplhá od 300-tisíc až po astronomických 910 000 €. Šéf Smeru má hneď dva byty na najvyššom poschodí s výhľadom na Modrý kostolík či hrad. Keď že FICO si potrpí ako sociálne cítiaci komunista na luxus, tak za tie dva byty musel asi vysoliť 1,80 milióna eur. A keď že to staval štb-ák Široký tak to bude cena ako pre naších, veď štát dá zákazku !!! Aj toto nové bývanie zločineckého komunistu FICA sa bude musieť podrobiť kontrole, verím že to už Igor zariadí ! Keď si kliknete na obrázok otvoria sa Vám ceny.

Skromný komunista z Topoľčian si potrpí na luxus (FB)

Podali sme na neho trestné oznámenie už dávnejšie za plynárenský priemysel samozrejme na generálnej prokuratúre pod vedením Čižnára sa to stoplo.

Ako kúpil Fico Plynárenskú mačku vo vreci.

Každá domácnosť prišla len na plyne vďaka Ficovi v priemere minimálne o 200 EUR za 5 rokov. SPP matka produkuje ročnú stratu bez dcér približne 100 miliónov. Za toto sa dá ročne postaviť na Slovensku 2 futbalové super štadióny, alebo dve veľké nemocnice.

Na čierno zneužíva ochranku.