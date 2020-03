Koronavírus, najviac ľudí sa grupuje v automobilkách, okamžite treba zastaviť výrobu.

Na jednej linke je minimálne 1000 ľudí. Všetci sa dotýkajú každého auta, normy sú tvrdé takže sa zapotíte dýchate stačí jeden chorý a nakazí nespočetné množstvo ďalších. Sú tu ľudia z východu, západu, zahoria, žitného ostrova.

Sú tu ľudia z Ukrajiny, Srbska, Bulharska, Kosova, Nemecka, Rakúska.

Vo VW pracuje okolo 11.000 ľudí v sub dodavateľských firmách a agentúrnych ďalších 20.000. My tu môžeme robiť akekoľvek opatrenia ak toto nezastavíme nákaza sa bude šíriť bleskovo. V týchto výrobách nepomôžu žiadne rúšky ani antibakteriálne mydlá ani bohvieaké opatrenia. Pretože v pásových výrobách ide o zisky a preto podplatia aj hygienu. Chápem, že ak sa zastaví výroba na mesiac budú to pre firmu aj štát veľké straty ale je otázka či to má byť za cenu života.

Ja som vo VW robil vyjdete pred vrátnicu domov ide 20 autobusov do Dunajskej , Nitry, Galanty, Gabčíkova atď. V každom ide minimálne 40 ľudí a sedia spolu minimálne hodinu aj dve. Aj z práce aj do práce. Potom ide ďalších 20 autobusov na Záhorie Senica, Skalica, Malacky, Kúty a to isté. Nehladiac na 25 minút na obed aj sc hôdzou a tu sa schádzajú ľudia na meter od seba po stovkách.

Myslím si, že ostatné pásové výroby či už ide o Kiu, Peguot, Samsung, Jaguár sú na tom podobne a nad týmto sa nezamýšľa nikto. Majitelia automobiliek si sadnú v kravatách a povedia máme výborné opatrenia. Výborné opatrenia na rozšírenie nákazy. A naša vláda to zožerie aj s navíjakom.

Chápem že ľudia sú radi že majú prácu a často prežívajú z mesiaca na mesiaca tak riskujú možno aj nevedomky, že sa nakazia a že budú rozširovať túto nákazu.

Nehľadiac na to že odrobia si ľudia týždeň a idú na východ domov, alebo mesiac a zájdu si do Srbska. Nejdu lietadlom karanténu mať nebudú.