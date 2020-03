Ústavný súd si robí čo chce, fraška a predseda je Doc.JUDr. Robert Fico, CSc.

Môj známy Pavol Varga napísal o tom nasledovné a súhlasím s ním do posledného písmena. Takže, s istotou môžeme povedať, že predsedom Ústavného súdu je Doc.JUDr. Robert Fico, CSc. De facto.

Ak existuje štát, v ktorom najnezmyselnejšou povinnosťou občana Slovenskej republiky je platenie daní a odvodov vraj určených na zabezpečenie úloh štátu, potom je to Slovenská republika.

Ak existuje štát, v ktorom najnezmyselnejšou činnosťou je šitie uniforiem i talárov vraj spravodlivosti, lebo slúžia tým, ktorí z úzadia riadia štát a disponujú vyššou mocou, ako ustanovuje Ústava a zákony republiky, potom je to Slovenská republika.

Ak existuje štát, v ktorom šitie oblekov pre politikov a poslanecký zbor i regionálnych zástupcov ľudu, ktorých jediným poslaním je vyvolať obdiv milenca či „obtlstnuté telo“ poslanca národovca v spoločnosti iného poslanca vyslaného mafiou do parlamentu plaziaceho sa pred bránou veľvyslanectva Ruska, potom je to Slovensko.

Ak existuje spľundrovaná krajina, bez lesov, s miznúcimi vodnými zdrojmi, zamorená toxínmi v záujem developerov a pološialených lyžiarov, kde drevo slúži aj na tlač smiech vyvolávajúcich zákonov, potom je to Slovenská republika.

Ak existuje štát, v ktorom najvyšší strážca zákonnosti, generálny prokurátor, dvakrát odborne zlyhal, raz nepresvedčil Najvyšší súd o návrhu zrušiť fašistickú ĽSNS a včera Ústavný súd o vydanie zatknutých sudcov na väzbu, potom je to Slovenská republika.

Ak existuje štát, v ktorom by sa dali ušetriť miliardy, nie na PR súčasného predsedu vlády pri „búraní“ komunistickej opachy – Rázsochy – ale na zdravotnú starostlivosť adekvátnu zaplatených obrovským miliárd vybraných na zdravie občanov no premenených na luxusné vily na Bahamách či Karibiku a jachty i bankové kontá, potom je to Slovenská republika.

Ak existuje štát, v ktorom uniformy a Taláre nehospodárne vynakladajú milióny na odlíšenie sa od občanov a pritom by pokojne mohli chodiť brať úplatky a lámať krk spravodlivosti v domácom oblečení – v rozgajdaných teplákoch – potom je to Slovenská republika.

Ak existuje štát, kde stranám súdnych sporov píše rozsudok mafia s prílohou o možnosti licitácie „práva“ a výškou finančnej ponuky pre policajta, prokurátora i sudcu, potom je to Slovenská republika.

Pozorne som si prečítal zoznam tých piatich, obetovaných v záujme zabrániť občanom znova zaplniť námestia protestu, je do oči bijúci fakt. Sú to iba pešiaci v Kočnerových službách.

Tí ostatní, vrátane tých čo by mali byť tiež súčasťou akcie Tornádo a nie predvčerajšej Búrky, už otvárajú priestor, v ktorom sa črtajú kontúry vplyvných „podnikateľov“ od Mečiara i oligarchie od Fica. Ba i politikov.

Po včerajšku možno povedať.

Kým občania s hrôzou a obavami o svoje zdravie a život sledujú dianie o postupujúcom koronavíruse vo vykradnutom zdravotníctve, mocní dopĺňajú zoznam tých, ktorí z väzenia odchádzajú so svojim psom do krčmy na pár pív a poldecákov.

Najsledovanejšia televízna relácia s názvom – „Trnkobranie“ – bola včera Doc.JUDr. Robertom Ficom, CSc na Ústavnom súde zrušená.

V tom čase bola divákom s daňovými a odvodovými povinnosťami odvysielaná povestná mamojkajúca „Angelika Markíza Anjelov.

„Keď sa zomkneme, môžeme hrozbu zvládnuť“. Povedala včera prezidentka republiky.

