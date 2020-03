Vážený pán Sulík, ako budúci min. hospodárstva zastavte automobilky.

Ľudia vo výrobách robia tesne pri sebe, pri montáži sa o seba obtierajú, rukavice často nepoužívajú, lebo v nich tvrdo nastavené normy nesplníte, obedujú naraz po stovkách, cestujú v preplnených firemných autobusoch aj hodiny.

Nenaliehal by som na Vás. ale daná situacia si to vyžaduje, podceňovať a zľahčovať je trestuhodné.

Napríklad v Bratislavskom VW robí 11.000 ľudí v dvoj, alebo troj smenných prevádzkach plus asi 22.000 ľudí v subdodavateľských firmách. Niektoré prevádzky sú mimo VW napríklad na Záhorí. Ale aj tak je v pracovný deň na smene zhruba 5 až 6 tisíc ľudí a to je viac ako na futbalovom zápase našej fortuna ligy. Na jednej výrobnej linke pracuje približne 500 až 1000 ľudí, keď vyrábajú jeden druh auta všetci sa ho dotknú za smenu vyrobia 200 až 300 aut podľa typu a každého auta sa dotkne celá linka.

Teraz si popíšeme ako to prebieha vo výrobe v jednom tíme je okolo 14 ľudí. Team líder si ich ráno postaví vedľa seba a povie im úkol. Nie sú ani meter od seba. Mimochodom v zahraničí je doporučená vzdialenosť medzi ľuďmi 6 stôp, v Čechách to prepočítali na 1,8 metra u nás sa v príručkách dočítate, že na ochranu pred Koronavírusom stačí meter, prosím Vás dajte to opraviť.

Neviem, či ste videli ako to funguje na linke v plnej prevádzke ak nie doporučujem Vám takú linku navštíviť, ak sa nebojíte vírusu, nech Vás ňou prevedie trebars riaditeľ alebo maneger VW a porozprávajte sa priamo na linke s pracovníkmi vraj je to úplne bezpečné podľa majiteľov.

Ja som mal tú česť na takejto linke pracovať, lebo som síce odborník na hydrogeológiu, ale nie som schopný klamať , korumpovať a podvádzať, aby som dostal zákazky z ministerstva životného prostredia pretĺkam sa ako sa dá aj keď mám dve VŠ.

Takže si to popíšeme, to že použijete rukavice nepripadá do úvahy, nestihnete splniť úkoly v jednom takte, to je okolo minúty apár sekund, lebo Vás to spomalí, ak neveríte treba sa pozrieť na linky v plnej prevádzke ak používa rukavice 10 percent, tak som to prehnal. Veľa ľudí robí v tričkách s krátkymi rukávmi, lebo normy sú naozaj tvrdé a zapotíte sa aj v tričku s krátkym rukávom hlavne, keď máte viac ako 40 rokov, lebo normy sú nastavené na mladíkov. Ste vedľa kolegov ani nie na meter a cez smenu sa ich aj 200 krát dotknete a obtriete sa o nich. Vypýtajte si záznamy z kamier sú tam všade. A pozor ak tam náhodou pôjdete na kontrolu tak nech linka ide na plno, pri návštevách často linku spomalia a nariadia ľuďom používať ochranné pomôcky, vypýtajte si kamerový záznam z linky trebárs na mesiac a náhodne sa pozrite, ako to tam beží, máju ich archivované aj rok, keď sa posťažujete že Vám odišli kríže, pustia Vám záznam že ste sa zle zohýbali, keď sa dobre zohýbate nestíhate, len aby Vám nemuseli ani cent navrch preplatiť. Takže spotení, vedľa seba a často čakáte alebo dotýkate sa kolegu. Ak Vám trebárs počas troch a pol hodiny treba isť na záchod, tak to je iný mazec a kolegovia sa poriadne zapotia lebo musia zobrať prácu aj za Vás. Samozrejme v Nemecku sú normy nastavené inak, ale to je na inú tému. U nás bol takt nastavený na 1 minútu a pár sekúnd. Skrátka pakáreň, keď zistia že stíhate ešte Vám pridajú nejakú tu drobnosť.

To je výroba nastal čas obeda zastane linka a bežíte s vyplazeným jazykom na obed čím skôr, aby ste to stihli mate 25 minút. 5 minút utekáte do jedálne asi 5 minút z jedálne. Mate 15 minut, aby Vám naložili obed a zjesť ho, stoličky aj stoly sú dosť na tesno, najesť sa 1,8 metra od niekoho nepripadá do úvahy.

Dobre, ako idete z práce a do práce ak nemáte auto cestujete v podnikových platených autobusoch so zmluvnými dopravcami. Samozrejme ak cestujete z okolia Nových Zámkov alebo Skalice je to autom drahé radšej idete busom. Takže o 14 končite ak sa chcete aj osprchovať máte na to maximálne 10 minút aj s prezlečením, takže drvivá väčšina ľudí sa nesprchuje, hlavne keď ma k hlavnej bráne ďalej mate asi 25 minut celkom na odchod z linky, osprchovanie, prezlečenie sa, prejsťna zastavku cez pol podniku asi 500 metrov. Takže najprv ide asi 20 busov na žitný ostrov Nesvady, Gabčikovo, Nové Zámky, Šaľa , Galanta atď. Asi o ďalších 10 minut odchádza ďalších asi 20 busov na Záhorie Malacky, Skalica, Senica, Kutý. Každý autobus je spravidla plný a cestujete s kolegami z iných liniek hodinku a keď je to ďalej aj dve, výborná možnosť prenosu víru.

To isté nastáva ráno. Podľa mňa takýto podnik je optimálny na prenášanie Koronavirusu a to som ešte nespomenul že idú autobusy aj z Rakúska a je tu veľmi veľa pracovníkov zo Srbska , Ukrajiny, Bulharska, Maďarska, Česka. Mnoho ľudí vo VW je zo stredného a východného Slovenska bývajú na ubytovni aj po dvoch alebo po troch.

Pánovi hlavnému hygienikovi toto všetko asi nevadí a zdá sa mu že je to v poriadku ani bývalému ministrovi zdravotníctva ak to v tomto podniku prepukne stačí jeden nakazený a je to po celom Slovensku a možno aj v zahraničí. Prosím Vás porozprávajte sa s hygienikom a budúcim ministrom zdravotníctva.

Prosím Vás prehodnodte to, ak jedna sekretárka je schopná eventuálne nakaziť cele oddelenie 35 ľudí koľko je schopný jeden chorý pracovník VW nakaziť ľudí len za jednu smenu?

Myslím si že obdobná situácia nie je len vo VW ale aj v ostatných automobilkách ako je KIA, Peguot, Jaguár ale aj Samgung, Amazon a iné prevádzky.

Myslím si aj, že taky VW mal zo Slovenska také zisky že ich 60 percent mzdy na dva týždne pre pracovníkov nepoloží v zaujme zachovania záchrany ľudských životov

Argument za zastavenie alebo aspoň obmedzenie výroby je aj tento. O to viac, že aj tak zrejme vyrába len na sklad, dopyt po autách v kríze padne dole - to sa už deje - "Nemeckej automobilovej skupine Volkswagen klesol vo februári celosvetový dopyt medziročne o 24,6 percenta na 546 300 vozidiel. Na najdôležitejšom trhu v Číne sa znížil o 74 percent na 61 percent.

Nehľadiac na to ak im zamestnávateľovi ochorie, alebo umrie pár špecialistov, či si uvedomujú aj tento dopad na výrobu?