Maria Kolíková štátna tajomníčka Žitňanskej z Ficovej vlády ministerkou spravodlivosti ???

Druhou tajomníčkou na Ministerstve bola Monika Jankovská. Dnes obe aj Žitňanská aj Koliková sú ostro proti Jankovskej, fajn, no škoda, že tomu nebolo tak za panovania Fica. Veronike Remišovej verím, Kolíkovej nie.

Žitňanská zložila funkciu tesne po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. To je síce pekné, ale dovtedy Ficovu vládu tolerovala a pomáhala jej. Je tiež fakt že zaviedla nejaké reformy, ale stále sa vo vláde pri Bugárovi držala do vraźdy v kresle ministerky spravodlivosti. Definoval by som to tak, že prah jej citlivosti už vraždu nezniesol, ale zniesol prah Bugárovej charakternosti, čo teda bombastický výsledok nie je.

Čo sa týka Kolikovej ta tam vydržala až do augusta. čiže o pol roka dlhšie ako jej bývalá šéfka a povravalo sa že bude ministerkou spravodlivosti. Charaktera pravdepodobne Žitňanská naštvala a tak si povedal, že do kresla nevymenuje pani Kolikovú pravú ruku Žitňanskej, ale pána Gála. Pani Koliková odišla z ministerstva spravodlivosti v auguste roku 2018 .

Dnes vehementne vystupujú proti Jankovskej, to by bolo v poriadku, len prečo tak nevystupovali keď boli vo Ficovej vláde. Vari vtedy netušili v akom stave je súdnictvo, nevedeli kto je Monika Jankovská, nevedeli v akom strašnom stave je rezort a napriek tomu mlčali.

Neviem aká je odbornosť pani Kolíkovej, možno je výborná právnička aj keď dnes je u právnikov všetko možné veď aj Richter a Danko majú JUDr. Ale čo sa týka morálnej stránky mne osobne vadí, že bola vo Ficovej vláde a držala sa v nej veľmi dlho. Ak dnes niečo kritizuje potom AJ SVOJU NESCHOPNOSŤ A NESCHOPNOSŤ LUCIE ŽITŇANSKEJ UROBIŤ PORIADOK V JUSTÍCII.

Keď vtedy tolerovali Jankovskú, aká je záruka, že nebude dnes tolerovať Sklenku, Čižnára, Kovačika a ďalších. Možno nebude, ale nie z presvedčenia ale zo strachu, alebo pre kariéru a to mne vadí.

Iste vládu treba zostaviť aj za cenu kompromisov ale na pani Kolíkovú si treba dať vzhľadom k hore uvedeným skutočnostiam veľký pozor.