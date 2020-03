Potkany z Ficovej vlády prebiehajú do novej.

Jednou z nich je Mária Kolíková bývalá štátna tajomníčka na Ministerstve spravodlivosti pravá ruka Lucie Žitňanskej po jej odchode horúca kandidátka na ministerku, ale Búgár naštvaný na Žitňanskú dal za ministra Gábora Gála.

Druhou tajomníčkouna ministerstve bola Monika Jankovská zo Smeru. Treba povedať, že pani Žitňanská odišla z vlády Roberta Fica až tri týždne po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. To už asi nezniesla a prekročilo to aj jej morálny strop. Napriek tomu , že je treba podotknúť, že zaviedla niektoré užitočné zákony, vydržala u Fica dlho. Pani Koliková zostala na ministerstve ešte dlhšie až do augusta 2018, zrejme dúfala že sa stane ministerkou. No čo sa jej nepodarilo u Bugára sa jej zrejme podarilo cez stanu Za Ľudí u Andreja Kisku.

Kopírovala viac menej Žitňanskej dráhu s SDKU do Mostu Híd a doplnila si ešte prestup do strany Za Ľudí. Dnes táto pani vystupuje ako neohrozená bojovníčka za slobodu, ktorá ma urobiť poriadok so sudcami tak si zhrňme ďalšie fakty ktoré o nej vieme.

Vo vlade Roberta Fica ako štátna tajomníčka bola viac ako 850 dní o 150 dní dlhšie ako Žitňanská, čiže tvrdenie že odišla spolu so Žitňanskou je minimalne scestné.

Známe o nej je že na ministerstve sa dlho nezdržiavala možno ani polku pracovnej doby, nezobrala si materskú radšej poberala plat tajomníčky ostatne o tom písali aj média. Neskoro podala majetkové priznania 2 krát, dobre odhliadnime od toho.

Teraz sa pozrime na niečo iné, nechcem spochybňovať odbornosť pani Kolíkovej aj keď titul JUDr. má dnes kde kto aj Andrej Danko alebo aj Ján Richter prípadne Vladímír Sklenka. Odhliadnuc od toho pani Žitňanská aj pani Kolíková museli veľmi dobre vedieť, čo sa v justícii deje keď ju riadili. Pretože pani Koliková bola pravou rukou pani Žitňanskej je vysoko pravdepodobné že nevarila len kávu, ale zasahovala aj do riadenie. To v akom stave je dnes justície je aj maslo na hlave týchto dvoch dám.

A teraz je kardinálna otázka, ako môže byť ministerkou osoba ktorá už tento rezort 2 a pol roka riadila, ako štátna tajomníčka vo vláde Roberta Fica. Vieme. aké sú jej väzby na súdcov, prokurátorov? Myslím si, že to nevieme. Keby bola rozumná nehrnula by sa do tejto funkcie a je tu riziko že za ňou stoja tí istí ľudia čo ju dotlačili sice spolu so Žitňanskou do Ficovej vlády. Nebuďme naivny vieme akých ľudí do politiky pretláčal Smer, SNS aj Most Híd.

Kym nevystúpila poni Kolíkové v TV diskusii a tam bola prezentovaná zrazu ako super odborníčka. Dovtedy to bola viac menej neznáma osoba a od tej doby jej média vytvarajú pozitívny obraz do životopisu jej napíšu všetko možné, len to nie že bola štátnou tajomníčkou vo Ficovej vláde. Negatívne veci o nej sa záhadne stratili, ale kto si dá tú prácu na nete zistí oveľa viac ako je v médiách.

Keď som prvý krát zverejnil túto informáciu na FB doslova za 10 minut ma napadlo komando tých istých ľudí na dvoch FB stránkach, že zveličujem, že je to skvelá osoba a že jej treba dať čas a že je to užasná odborníčka. Je zaujímavé že toto sa strhlo na oboch stránkach bleskovo a ešte ma napadli patrične vulgárne ale treba podotknúť že mimo nich som mal veľa lajkov. S kolegami sme si to vyhodnotili tak, že nás napadlo niečo ako komando zo súmračnej čo je tiež zarážajúci fakt.

Je na zvážení Andreja Kisku a Veroniky Remišovej či je toto cesta k boji proti korupcii a či takto bude prebiehať očista súdnictva v režii Za Ľudí.

Dnes pani Žitňanská aj pani Koliková vyzdvihujú že nastala skvelá doba na očistu justície a súdnictva. No potom sa pýtam prečo sa pani Kolíková aj pani Žitňanská natlačili do Ficovej vlády asi preto aby tam urobili poriadok. Keď sa im to nepodarilo vtedy kde je zaruka že sa im to podarí teraz.

A ešte moja skúsenosť s pani Žitňanskou my z Antifica už viac ako rok chodíme pred generálnu prokuratúru lepíme na ňu plagaty, podavame trestné oznamenia na sudcov ale napriklad aj na Fica a Životné Prostredie. Prišli sme tam aj v auguste minuleho roku a chceli nás policajti odohnať a zatknúť prišla pani Žitňanská s dvoma jazvečíkmi a pytam sa jej čo vy na to pani Žitňanská a pani Žitňanská nič len sklonila hlavu do zeme a utiekla rýchlo za roh.