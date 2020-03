Ako sa jednoducho nakaziť cestou na nákup, stačí pár maličkostí.

Dal som si nepremokavý oblek, dezinfekčné rukavice, rúšku, okuliare, kapucu. Nechcelo sa mi ísť ale už bolo málo jedla, tak som musel. Vypadal som ako mimozemšťan. Ale nechcem riskovať.

Prvá vec otváram vchodové dvere do paneláku a je tam aj tlačidlo na otvorenie vchodu, tohoto sa snáď dotkne každý, ak ide výťahom, tiež veľa ľudí stlačí tlačidlo.

Možno mám paranoju, ale všetci šliapeme na chodníku, veľa ľudí si naň aj odpľuje a kvapky končia na jeho povrchu, prečo nie sú pred obchodmi a vchodmi rohože a možno aj s nejakou chemikáliou.

OK všetci v obchode maju rúšky, ale skoro nikto nemá rukavice, chytajú košíky za madlá za rúčky, koľko ľudí sa dotkne košíka. Asi som divný, ale beriem len balený tovar, prídem k pokladni, všetci kladieme potraviny na jeden pás, koľko je na ňom mikroorganizmov? A pokladník síce má rúšku, ale nemá rukavice chytá do rúk ten istý tovar, ako zákazníci bez rukavíc. A potom, keď platíte za hotové vydá Vám peniaze, cez koľko rúk tieto peniaze prešli. Prečo to nie je tak že má rukavice? Ale aj keď má obchodník aj rukavice chráni len seba, tiež to nie je bezpečné, lebo nemení rukavice po každom zákazníkovi a tovar ide z pásu a ten nie je bezpečný. Peniaze to je kapitola sama o sebe bez rukavíc by som sa ich nedotýkal. Dodržujte vzdialenosť dva metre od seba, ako to odporúčajú v zahraničí. 1 meter u hygienika asi presadila automobilova lobby, aby nemuseli okamžite zavrieť všetky pásové výroby. Neponáhľajte sa aby ste nedýchali zrýchlene.

Povinne si dajte rukavice, možno stačia aj tie ktorými sa berie chlieb a rohliky nech sa vyjadrí hlavný hygienik, má ich každý obchodný dom a zabrániť priamemu dotyku s tovarom. Najlepšie by bolo, ešte pred dverami do predajne, aby ste neotvárali kľučku holou rukou. Keď vyjdete z predajne zatlačite košík pred obchodným dom, nech je tam koš na rukavice a nech tam hádžu ľudia tie rukavice a v ňom nech je aj dezinfekcia. A samozrejme nech je tam aj tá rohožka.

Myslím že aj doma by sme mali mať rukavice nedotýkať sa holými rukami ani vchodovej kľučky ani tlačidiel výťahu. Dobrá by bola rohožka aj pred každým bytom.

Čo sa týka povrchov, ako sa dlho na nich vírus udrží je to od niekoľkých hodín až po dní, doplním to sem večer.

Potom je tu zákaz užívania niektorých liekov to sem dám tiež až po oficiálnom vyhlásení zdravotníkov.

Nie som hygienik ale trošku zdraveho rozumu mám.

A keď už idete nakupovať, nakúpte naraz poriadne nech nepôjdete do obchodu každý deň.

A vôbec nechápem, prečo nie sú zásielkové služby.

Inak pokladnikom vo veľkých obchodných domoch by som všetkým urobil testy, možno už je aj neskoro.

A teraz sa mi dostal do rúk článok ako to zastavili v Číne

Číne sa podarilo koronavírus zastaviť za tri mesiace. Prvé prípady sa objavili v polovici decembra, pred pár dňami už išlo len o jednotlivé prípady. Celkom v Číne zomrelo na koronavírus 4 tisíc ľudí.

Nákup len 2 x týždenne

Podmienkou pre zastavenie nákazy sú razantné opatrenia. Tento model sme uplatnili v 12 čínskych mestách vrátane Wuhan ako centra nákazy, „hovorí Čung Nan-šan, poradca čínskej vlády pre oblasť zdravotníctva, ktorý jej radil ohľadom nákazy koronavírusu a v roku 2003 výrazne prispel k zastaveniu šírenia choroby SARS.

V týchto 12 mestách platil 22-hodinový zákaz vychádzania, 2 hodiny sú vyčlenené dvakrát týždenne na nákupy potravín v stanovených časových pásmach určovaných počítačom centrálneho registra obyvateľstva. Je to preto, aby v jeden okamih nešli nakupovať úplne všetci.

Uzavretie pracovísk

Nákaza sa podľa čínskych epidemiológov prenáša hlavne z povrchov, ktorých sa dotýkajú ľudia, ktorí predtým zakašlali a dali si napríklad ruku pred ústa.

Takáto osoba rúk prenáša vírus na kľučky dverí, na madlá v autobusoch, na madlá nákupných vozíkov atď. A z rúk sa vírus a hlien z dlane dostáva na bankovky, kde vydrží až niekoľko hodín.

Čínsky model znamená aj uzavretie tovární, podnikov a všetkých obchodov, s výnimkou potravinových obchodov a lekární.

Zastavenie nákazy by sa dalo realizovať rovnako ako vo Wuhan, teda spolu troj týždňovou plnou karanténou so zákazom vychádzania obyvateľstva, s výnimkou osôb objednaných do nemocnice na vyšetrenie a s výnimkou časových pásiem pre nákupy potravín.

Ďalšou podmienkou je zastavenie výroby a produkcie na 3 týždne. V prevádzke by zostalo len zásobovanie potravinami a rovnako ako v Číne pekárne, kde zamestnanci spia v práci a neopúšťajú pekáreň.

Vo spomínaných 12 čínskych mestách bola úplne zastavená všetka doprava a uzavreté všetky čerpacie stanice. Nejazdili autobusy, vlaky, ani osobné autá, ani taxíky, proste nič.