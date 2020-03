Ako dodržiavať opatrenia korona vírusu, keď značná časť obyvateľov nemá ani na jedlo?

Neviem koľko je bezdomovcov v Bratislave? 5000 evidovaných a 5000 neevidovaných. Na Slovensku je asi 3 000 000 exekúcií. Značná časť ľudí prežíva od výplaty k výplate. Jednoducho sú na ulici, alebo si nemôžu dovoliť zostať doma.

Je komické keď v tejto situácii uvažujete o odpustení daní, keď títo ľudia nemajú ani na prežitie z mesiaca na mesiac. Spytujem sa pána Sulíka a Kolára, čo urobia predavači z tržnice Miletičova, čo tam predávali kvety a iné vec a tie im zhiju a na nové možno nebudú mať ani peniaze a nemajú ani peniaze ani na to, aby prežili z mesiaca na mesiac.

Z Tesca chodia SMS, že dostanete v tejto dobe 4 E v hrubom za hodinu v dobe, keď zúri koronavírus za nejaké vykladanie tovaru ???

Čo majú robiť stavebný robotníci, čo robia na živnosť. Podobne, čo majú robiť pracovníci, čo robili na dohodu v rôznych upratovacích, zásobovacích firmách. Lebo na dohodu sa tu robí s radosťou, nízke odvody dokonca veľa ľudí si ich neplatí vôbec, lebo nemajú z čoho. A prežívajú z mesiaca na mesiac a zarábajú na nich rôzne agentúry.

Poradte im ako maju prežiť, z čoho a čo majú jesť? Je nádherné, že veľkým a stredným firmám odpustite odvody, splátky uverov. Ale na malých, ktorých je veľa nemyslí nikto?

Treba si požičať a treba riešiť obyčajných ľudí, ktorých má v názve Oľano, možno im na pár mesiacov treba poskytnúť buď návratný alebo nenávratný prispevok, aby mohli ostať doma a na to by sme si naozaj aj mohli požičať, treba urýchlene vymyslieť systém ako im pomôcť, nie snívať ako pomôcť len stredným a veľkým firmám aj to len nepriamo. Čo takto pomôcť krachujúcim živnostníkom, ľuďom postihnutým exekuciou, pracujucim z beznádeje na dohodu, ale aj obyčajným bezdomovcom. Na toto pańi nemyslite?

A je úplne strašne až neľudské, keď sa zaraba na zdravotníckych pomôckach a predražených testoch a ešte ďakuje za to svinstvo odchádzajúcej vláde.

Nehovoriac o zamestnávateľoch ako sú veľkoobchodné predajne potravín, kde ľudia na pokladniach sú najohrozenejšou skupinou alebo ľudia v pásových výrobách, kde sa pracuje s peniazmi alebo vo vzdialenosti meter od seba ak tento stav dopúšťate a neurobite proti tomu nič a ak nastane podobná situácia ako v Taliansku máte ju na svedomí.

Pásové výroby sa mali uzavrieť okamžite, ale to je chyba predchádzajúcej vlády, ale netreba v nej pokračovať a neutešoval by som sa, že z 2000 testov máme len 100 prípadov lebo ak by sa urobilo 10 000 testov možno tu máme 500 prípadov už dnes.

Teraz nejde o zisky o peniaze ide o životy ľudí.