Kočnerovi sudcovia sa rozplakali, Praženička odpustí.

To nevadí že brali úplatky a klamali a rozhodovali v prospech vážených ľudí. V súdnej rade maju kamarátov a ti veľmi dobre chápu, že kolegovi sa občas sa to stane, plat sudcu je nízky a sudca si v dobrej viere si trošku prilepší.

Hoď kameňom, kto si bez viny a u sudcov to platí obzvlášť. Keď sudcovia hádžu kameňom do ostatných, kolegovia do kolegov hádźu chlebom.

Veď to tak robia všetci. Ruka ruku myje a kto by si nepomohol a od čias Mečiara to tu takto funguje a nikomu to nevadilo. Veď to sa nedá nazvať ani kradnutím, ale šikovnosťou, postarať sa o rodinu a detičky.

Chvalabohu, že máme také zákony, ktoré chránia šikovných. A to je správne zákonodarcovia musia mať špeciálnu ochranu, lebo u nich je pokušenie väčšie. Veď ruku na srdce, keď Vám ponúkne niekto dajme tomu 10 tisíc a zarábate len 2 a pol mesačne, bol by hriech neprijať za pár viet navyše. Veď všetci berú aj kolegovia, boli by hlupi keby nebrali a šikovnému šťastie praje.

A otvorene si povedzme, berú len sudcovia? Štátni uradnici na ministerstvách berú oveľa viac. A poznate nejakeho chudobného ministra, čo po ministrovaní býva v paneláku? Veru nie všetci majú krásne domčeky v honosných štvrtiach. Veď zo spoločných daní a eurofondov krv netečie.

A aké všelijaké veci sa už stali aj za Mečiara a za Fica, hajajaj a čo sa stalo čo sa všetko natára a udeje a kto by sa o to staral.

A Remiáš a Kuciak a Kušnírová, na čo sa starali do vecí, ktoré ich nepálili mali začať od seba a nebolo by sa im stalo nič.

Poďakujme sa radšej Čižnarovi, Trnkovi, Kovačikovi, Lučanskému, Róbertom a Pellegrinimu iným za kus dobre odvedenej práce a pokračujme v dobre načatom a rozbehnutom diele. Veď veľa dobrých odborníkov zanechala po sebe aj predchádzajúca vláda a dvaja z nich sa stanú aj ministri nemajme krvavé oči a dajme im šancu, ide o odborníkov.

Sme Slovaci a nie nejakí barbari, sem tam sa stane nejaký ten akces, ale v podstate sme právny štát a zákon tu platí výborne.

