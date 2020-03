Fico a spol. útočia ako besní psy na Matoviča a zneužívajú aj nákazu.

Dnes bývalej vláde ďakujú za všetko dobré, čo vykonali , ale už menej sa spomína na to, čo urobili zlé. Napríklad len v boji proti koronavírusu zisťujeme, že všetko je nakúpené predražene a zbytok ministrov

ešte na poslednú chvíľku rýchlo podpísal nevýhodné kontrakty pre štát a výhodné pre našich ľudí. Poslanec z poslednej lavice sa arogantne vysmieva z dnešnej koalície hoci v normálnej krajine by bol dávno za mrežami, kam už roky patrí.

Oligarcha Haščák ponúka tuším 13 miliónov na pomoc v boji proti koronavírusu, hoci štát okradol pomocou Fica a jeho lumpov o niekoľko sto miliónov a teraz sa nám bude tváriť ako samaritán, z nakradnutých peňazí, ktoré povyťahoval hlavne od dôchodcov a ľudí ktorí žijú z minima. Toto je obraz o človeku o jeho krutosti, ega bez svedomia a ľudskosti, inak by nikdy nemohol vlastníť 3 000 lekárni na Slovensku. Kto toto povolil? Vláda Fica a Pelleho smerákov so spolúčasťou koalície SNS, MOST -HÍD samozrejme, že držia spolu, keď sa im vodilo dobre na úkor občanov v našej krajine, porušovali a porušujú Ústavu SR hlavne v oblasti ľudských právach a dôstojného života občanov. A keď vidíme, ako skladajú nový sľub a prísahajú na Ústavu SR, tak máme z toho veľmi zmiešaný pocit, už nikdy im nebudeme veriť, klamali a podvádzali 12 rokov. Dôveru už nezískajú od prevažnej časti ľudí, ktorí myslia zdravým rozumom, iba ak od takých z ktorí z nich mali a majú osoh, ktorí sú kúpení smerákmi.

Štátne rezervy sú vytunelované ochrana proti koronavírusu je robená po funuse a Pellegrini sa prezentuje ako agent 007 a záchranca národa, tiež patrí do väzby minimalne za zodpovednosť za štátne rezervy.

Súčasná vláda musí riešiť nákazu koronavírusom. A tam bude fakt práce viac ako dosť. A presne na toto sa spolieha Fico a spol. Opatrenia, ktoré urobil Pellegrini boli neskoré a budú mať fatálne následky a samozrejme to budú hádzať na krk Matovičovi.

Na mieste Matoviča by som sa pozrel, kto si nadelil koncom roka na ministerstvách najvyššie odmeny a vymietol horné poschodia ministerstiev. Samozrejme títo páni sa budú tváriť že sú prepotrební a že oni nič s Ficom nemali a že bez nich sa nič nepohne. Nie je to pravda práve naopak, títo ľudia budú najväčšie brzdy. Sekčných šéfov, štátnych tajomníkov aj vedúcich jednotlivých odborov si dosadzoval Smer a vládna koalícia po protekcii, ak Matovič cúvne a nechá im priestor šeredne sa to vypomstí. O ich odbornosti nepochybujem, odborníci na korupciu, ak úrady a ministerstvá na niečom stoja, tak sú to strední a nižší úradníci.

Treba chliev čistiť a hneď od začiatku na toto potom doplatil aj Dzurinda aj keď jeho vláda urobila za 4 roky viac ako Ficove za 12 rokov.

Takže budeme sa musieť snažiť chovať a reagovať veľmi múdro najmä s ohľadom koľko svinstvá a zločinov nám zanecháva táto hrôzovláda - ficko zločincov - ktorých najmä bude treba potrestať - pretože sme jasne videli aj na prvom zasadnutí NRSR - nulová sebareflexia u týchto gaunerov je príznačná! Nesmieme zaváhať a rázne konať - inak nás ešte viac zničia! PO NÁS POTOPA je devíza týchto ľudských kreatúr bez ľudskosti !

Túto bandu cynikov, klamárov a zlodejov treba politicky zlikvidovať a potrestať ich zločiny skôr, ako by sa mohla vrátiť a dokončiť svoje dielo. Pelle a boľševik odovzdávajú túto krajinu zdevastovanú ekonomicky aj morálne bez ohľadu na koronavírus. Ešte aj rýchlo testy bojkotovali - hoci to je najúčinnejšia metóda šíreniu pandémie zabrániť !!! Čo je najhoršie pre nás ľudí a oni to urobili s úmyslom a ešte sa mu niektorí bohužiaľ za toto aj poďakovali.