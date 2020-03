Pán Ľubomír Belák hudobník a útočník, ktorý by Matoviča utopil v lyžičke vody.

Nuž, nevolili ste Smer, ani Matoviča, vypadáte ako môj rovesník, marí sa mi, že som vašu tvár voľakedy dávno niekde videl, asi ste "umelec" a teda ste asi volili progresívny smer (sorry, PS a Spolu) .. našťastie PS neprešiel.

Neviem, čo je na tom hrozné, ak nový premiér deň po prebratí úradu konštatuje stav vecí, ku ktorým nebol pripustený ešte tesne pred nástupom do funkcie.

Ten stav vecí ohľadne krízy vyvolanej vírusom je katastrofálny. Hmotné rezervy boli riadené diletantom, navyše s kriminálnymi činmi (jeho syn akosi záhadne práve po "nakúpení" 6-15x predražených a nefunkčných testov kúpil dva byty), hmotné rezervy zostali totálne prázdne bez akýchkoľvek rezerv.

Predošlý premiér riešil celý čas rúšky, respirátory a nič iné. Tie rúšky pokiaľ viem oproti dodávkam Kellnera Babišovej ( burešovej) českej vláde boli predražené 2x a respirátory 6x.

No a bývalý premiér nechal v kase cca 500 miliónov s tým, že z eurofondov by sme mohli vyžobrať ešte 2 miliardy. To všetko v stave, keď ekonomika veľmi významne znížila svoju výkonnosť, keď bývalý minister financií vykladal o tom, že subjekty nebudú musieť platiť, ale najmä keď banky povedali, že nebudú kupovať žiadne štátne dlhopisy.

Toto je realita, krutá realita, ktorú zanechal váš miláčik s jamkami v roztomilých líčkach ...

Táto realita sa dá riešiť a iste aj riešiť bude.

Môj pohľad sa v podstate zhoduje s pohľadom Izraelského ministra zdravotníctva, ktorý povedal dve veci :

Treba veľmi striktne oddeliť starých ľudí od mladých

Treba testovať, testovať, testovať

A jeho posledné slová boli. A potom bude všetko v poriadku.

Z toho vyplýva nasledovné :

- samosprávy musia oddeliť starých od zvyšku, ale nie tak, že kadejakí Smer pozitív "podnikatelia" budú aj s obecnou dotáciou dávať ľuďom penzistickú stravu do domu za 5 eur. Samozrejme toto treba drasticky zmeniť, napríklad aj tým, že mladí dostanú povinnosť túto stravu samozrejme v cene cca 2,5 eura na jednotku rozvážať s tým, že zaplatené dostanú nejako polovične ak vôbec, proste to bude miesto školy. Podobne zásobovanie starých ľudí potravinami na raňajky, večeru na základe ich "lístočkov".

- mladí v kontakte so starými musia byť pravidelne testovaní, podobne aj starí ľudia, pokiaľ sa ukáže, že niektorí mladí majú pozitívny test ...,

Firmy musia čo najrýchlejšie nabehnúť späť na výrobu, čo najviac pripomínajúcu normálny režim s tým, že starší ľudia budú musieť byť vytlačení do homeofficeov, prípadne na nútenú nemocenskú ... Nahradiť ich povinne môžu napríklad sudcovia, prokurátori, byrokrati z úradov. Viem si živo predstaviť, ako im prospeje aj niečo osožné v živote spraviť, nielen škodu ...

Okrem toho treba spoločnosť pripraviť na cca 2500 možných kritických prípadov v jednom momente. Súdruh jamkatý bohužiaľ ani len nenaznačil riešenie. Dnes máme možno 60-90 dní na vyriešenie. Nákup ventilátorov z ázie alebo ameriky je podľa mňa nereálny. Preto treba uvažovať aj s výrobou. V chirane máme nejaké modely. Treba okamžite usúdiť, či sú prijateľné a ak áno, treba zmobilizovať viacero menších firiem na výrobu - licenčnú výrobu.

Vo vzdialenejšom horizonte. Dúfam, že už aj taký zadubenec ako vy konečne pochopil, že naša ekonomika nesmierne trpí takýmito molochmi, ako sa u nás postavili a ďalej forsírovali u nás. Nejako ste nepochopili, že Voderady, Galanta, Foxconn v Nitre sú jasným dôkazom, že naša ekonomika sa takto nesmie rozvíjať. jamkatý Pellegrini to bohužiaľ nepochopil. Miesto toho postavili štvrtého molocha pri Nitre Jaguár.

Slovenská ekonomika musí byť ako špongia. Teda musí mať množstvo maličkých firiem, ktoré čiastočne idú na "vlastné" tričko, čiastočne zásobujú náš trh, čiastočne zásobujú zopár veľkých firiem, ktoré tu sú postavené. Lenže nie tak, že tu budeme mať zasa nejaké televízorovne, ktoré produkujú 6 miliónov televízorov ročne. Lebo akokoľvek, tento trh za 10-15 rokov musí padnúť. Lenže firmy so špičkovými televízormi a pomerne malým množstvom sa napodiv vždy uživia ...

Takže vážený ... Predstava tu je. Ale nie je to boľševická predstava progresivneho smeru alebo nejakých iných idiotov ... Je to predstava normálnych slušných ľudí, veľmi odlišných od vášho mentálneho sveta pane ...

Toto je mierne upravený prepis listu, ktorý Vám poslal môj priateľ Eugen Šimko a myslím si že ste si nedal námahu ho prečítať a myslim si že po dnešku si tu námahu dáte.

A ešte dodatok odo mňa.

Igor Matovič ma milo prekvapil a ukazuje sa ako skvelý krízový managér. Slovensko konečne začal riadiť správny človek. Zorientoval sa bleskovo a dôjde aj na kriminálnikov Smeru, čo sú zodpovedný za stav v ktorom sa Slovensko nachádza.

