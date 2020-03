Koronavírus, čím prísnejšie opatrenia, tým lepšie. Taliansko a Španielsko sú varovaním.

Trošku som sa pohral so štatistikou a včerajšími dátami a vyšlo mi, že čím prísnejšie opatrenia sú, tým skôr sa pandémie zbavíme. Rušky rukavice, vzdialenosť 2 metre, karantena, dezinfekcia, zákaz športových podujatí,

odstavenie pásových výrob, všade kde sa stretávajú ľudia. Sú nutené prazdniny a ja som matematik, takže som si spracoval túto tabuľku.

Zarážajúce na nej je, že čím je menšia disciplína, tým je väčšia úmrtnosť a všetko čo sa nedodrží sa kruto vypomstí a záleží aj na najmenších detailoch. Ak to pritiahnem z vlasy, čím poriedkumilovnejší národ, tým lepšie si s koronavírusom poradí.

Dôraz treba brať na posledné dva stĺpce údaje sú k 25. marcu (Július Kovács)

Dôležité sú posledné dva stĺpce začneme zeleným, kde je pomer zotavených k nakazeným najlepšie je na tom Čína kde to klesá pokiaľ nám komunistický režim neklame. Ale je fakt, že ľudia tu musia poslúchať a drakonické opatrenia sú zrejme veľmi účinné. Tu idú ľudské práva do úzadia ako je sloboda pohybu, zhromažďovania, cestovania a ak je to tak ukazuje sa, že jedine toto je správna cesta, ako zastaviť koron vírus. Pomer zomretých k nakazeným je 4,5 percenta a možno, keby sa opatrenia prijali skôr by bol ešte nižší.

Pod Čínou je Taliansko tato 60 miliónová krajina má 20 krát menej obyvateľov, ako Čína a takmer rovnaký počet nakazených ale dvojnásobný počet mrtvých pritom 87 percent nakazených je v štádiu choroby, toto je alarmujúce číslo, teoreticky ak z 57521 ešte nakazených, umrie polovica je to takmer 30 000 ľudí nehladiac na to že počet nakazených geometricky stúpa. Netrúfam si odhadnúť následky. Je to dôsledok neskorých zásahov, hrali sa fotbalové zápasy, veselo bežali pásové výroby. Zisk bol prednejší ako ľudské životy.

Tieto grafy pre toho kto vie English sú alarmujúce

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/italy/

vyberám z nich jeden

z neho vyplýva že 45 percent z nakazených ľudí dnes umiera, bohužiaĺ tabuľky nie sú zoradené aj podľa vekových skupín

Pomer vyliečených k mŕtvym vyzerá to zle (WHO)

USA sa len rozbiehajú, ale aj toto môže byť časovaná bomba ak sa neprijmú skoro razantné opatrenia.

Španielsko ktoré ma 40 miliónov obyvateľov sa podobá Taliansku aj tu je už situácia nezvládnuteľná. To isté športové podujatia, masové oslavy,neskoré zastavenie výrob.Osobitná kapitola je Anglicko, ktoré nechcelo brať do úvahy koronavírus a chcelo si vybudovať kolektívnu imunitu veselo pokračovala premier legue a aj pasové výroby, akoby sa nič nedialo . To je niečo podobné, ako zastaviť mor a tváriť sa, že nie je. Premier Johnson bol veľký šéf, ale po pár dňoch zhasol. Dnes je Londýn mŕtve mesto, všetko je vyludnené. A volaju do prvej linie doktorov na penzii, čo je ďalší idiotizmus, asi chcú ušetriť na ich penziách ak úmru.

Rovnako sa zachovalo Holandsko a aj to musí dnes pristúpiť k drakonickým opatreniam.

Nemecko zatiaľ situáciu zvláda, ale ide len o začiatok pandemie uvidíme, ako sa im bude dariť ďalej.

Rusko je kapitola sama o sebe relevantné údaje nezverejňujú veselo hrajú futbal. Fanúšikovia Zenitu Peterburg na zápase skandovali, všetci umrieme. Oligarchovia si pre seba pre istotu skupujú ventilátory.

A teraz svetlý príklad Južná Kórea, dôsledná dezinfekcia a dodržanie zásad.

Takto to vyzerá keď sa všetko dodržiava,karanténa,zastavené výroby aj podujatia. (WHO)

Je na nás, ako to zvládneme na Slovensku, bohužiaľ začiatok sme zmeškali hlavne zásluhou bývalej vládnej koalície a špeciálne Smeru.

Keď môj priateľ Juraj Mesík upozorňoval na to, že je to vážne pred pár týždňami a my sme to prebrali, napadli nás ľudia, že šírime paniku a že nás treba zavrieť a vraj je to to isté ako bežná chrípka.

Nie je to bežná chrípka nešírim paniku, ide o životy ľudí.