Fico patrí do basy. Pán premiér Matovič a vláda zasiahnite.

Skutky sa stali a bolo ich neúrekom. Nechápem, prečo ešte je Fico na slobode v poslaneckej lavici, šteká ako pes a jeho ochranka stála štát možno aj milion. Má ju ešte? Čoho sa bojíme? Predvolala ho vôbec polícia na výsluch?

Pred kým ho chránime? Pred občanmi Slovenska ? Pred mafianmi, ako je Vadala, alebo jeho sused Kočner? Jeden dýchací prístroj vyjde na 20 tisíc a jeho ochranka nás už stala 50 dýchacích prístrojov , koľko ešte investujeme do Fica a jeho strachu za to čo spáchal?

Čo potrebujeme, záznam v priamom prenose, ako korumpoval, ako bral úplatky, veď ho máme Gorila, samozrejme ústavný súd zakazal záznam a dal ho zničiť aj vďaka oligarchovi Haščákovi.

Tento človek Róbert Fico je zodpovedný za korupciu na Slovensku, za dezolátny stav v akom sa nachádzame, za morálny úpadok, za stav súdnictva, za to že to najlepšie čo máme na Slovensku a to mladí vzdelaní ľudia opúšťajú Slovensko. Samozrejme, nie len on. Ale on je špička korupčného a kriminálneho ľadovca. Do funkcii na štátne úrady sa dosadzovalo podľa známosti a nie podľa vzdelania, to isté platilo pre prerozdeľovanie EÚ, dane sa rozkrádali, miesto toho, aby sa investovali do štatu.

Smer dnes útočí, ako besný pes za pomoci neonacistov a všetku vinu za svoje prešľapy hádže na Matovičovu vládu, arogantne a drzo.

Tento sused Kočnera, obrábač Vadalovej milenky by mal zaliezť hlboko do diery a nie vykrikovať klamstvá na tlačových besedách Smeru za pomoci ET (Erika Tomáša).

Ak chceme potrieť korupčnú mafiu je potrebné odrezať jej hlavu. Je fakt že bojujeme proti korona vírusu, lenže bojujeme na dvoch frontoch aj proti korupcii. A takto to dopadá Smer zistil, že si to smie dovoliť a tak útočí a oslabuje legitimitu súčasnej vlády. Tolerovať Fica, ako toto vykrikuje a bije sa do pŕs, je to isté ako tolerovať zločin. Preto sme volili Oľano, že sme boli presvedčení, že si s tým poradí. Nemáme čas čakať ako u Mečiara 20 rokov a skutok sa premlčí. Amnestie skončili fiaskom, prijali sa len akože a Mečiar sa na nich smeje a si s ními vytrel zadnicu.

Ako to, že sa Robertovi Ficovi ešte nezrušila ochranka, veď aj do parlamentu sa poslanec plazí podzemnými chodbami. Vychadza mi z toho jediné, bojí sa národa, ale nemá strach z Matovičovej vlády. Matovič robí, čo sa dá vo dne v noci a prejavil sa ako skvelý krízový manažér. Ale chcem ho požiadať. Pán Matovič a celá jeho vláda zasiahnite proti zločincovi, ktorý sa volá Robert Fico a môžete začať trebars týmto Plynárenský priemysel , dal som za to minulý rok podanie na GP samozrejme spolužiak Fica Čižnár to stopol. A zvladneme lepšie aj koronavírus, keď besný pes čo narúša celý tento proces bude hniť tam kde dávno patrí.

Jozef Walzer Už nech mu zoberú ochranku, lebo už začnem ľutovať čo som volil.