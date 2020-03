Samovražda = Na zaklade 0,14 percenta vybrane otestovaných ideme spustiť obchody a vyroby

Robim 40 rokov štatistiku, ale takýto amaterizmus som nezažil. Možno ma po dnešku označia za šíriteľa poplašnej správy. Uvidíme takže k číslam

7 532 testovaných to je 0,14 percenta populácie

363 to je 0,007 percenta populácie

3 vyliecení

5 450 000 ľudí celá populácia

Na základe týchto údajov ráno v TA 3 sme sa dozvedeli, že sa radime k Singapuru a Južnej Kórei a že budeme v Top 4 v boji proti koronvirusu a dokonca sme zistili, že pohodlne môžeme na základe týchto údajov otvoriť aj ďalšie obchody a menšie výroby a ideme jednať aj o iných výrobách a naštartovaní ekonomiky.

Výborne. Robim štatistiku 40 rokov a poctivo a robím s dátami, ale takéto tvrdenie by som si netrufol povedať. Na zaklade 0,14 percenta testovanej vzorky urobiť celú krivku, no toto je na Nobelovu cenu, hneď to treba poslať, návrh do Švedska, myslím že to máme vyhraté za rok 2020 v Matematike.

Ja som pri zemi stará škola. Myslím si že nie sme Južná Korea a netestujeme ani stotinu toho čo oni, máme to tu necelý mesiac a nemáme ani také prisné opatrenia, ani takú kontrolu, ani také zdravotníctvo, ani takú policiu. Prirovnávať 4 okresnú triedu k extralige, mi pripadá smiešne.

Čo vidím? To že polka ľudí nemá rukavice a nakupuje holými rukami, že peniaze ľudia berú do rúk a vzhľadom k tomu, že je nedostatok rúšiek, často sa jedna rúška použije aj viackrát. Ešte som nevidel dezinfekciu verejných priestorov a smetných košov. Takže Južná Korea nie sme. Veľmi ľahko sa môže stať, že situácia bude skôr podobať Taliansku, Francúzsku alebo Španielsku.

Otvárať prevádzky a spúšťať vyroby pokiaľ nemáme otestovanú aspoň jednu desatinu obyvateľstva (slovom 10 percent a nie 0,14 percenta ) je slušne povedané obrovský hazard s ľudskými životmi a so zdravím obyvateľstva Slovenska.

Mali by sme minimálne mesiac, ale skôr aj dva ešte počkať a sledovať, testovať a až na základe toho sa rozhodnúť, čo ďalej, myslím že ľudský život je viac ako peniaze.

Veľkým šťastím pre začiatok bolo, že sme zatvorili aj veľké pásové výroby a to asi aj na základe mojich článkov napríklad o VW čítanosť takmer 100 tisíc

Koronavírus, najviac ľudí sa grupuje v automobilkách, okamžite treba zastaviť výrobu.

Momentalne treba prijať prísne rázne opatrenia a nie povoľovať lebo sa nám to šeredne vypomstí. Treba ich dodržiavať, mimo iného aj pre toto

Koronavírus, čím prísnejšie opatrenia, tým lepšie. Taliansko a Španielsko sú varovaním.