Black out je jediné dobré riešenie, plne podporujem Matoviča.

Tí, čo sa stavajú proti kryjú Vilagyho, Haščáka, Kmotríka, Širokého. Konkretne Sulík to robí a možno tak podrazí aj Matovičovu vládu, má prax chlapec. Ak nechceme nastúpiť Taliansku a Španielsku cestu, treba prísne opatrenia.

Takže si vezmime sever Talianska Milano a okolie Janov, Turín Bologna, žije tu okolo 10 miliónov obyvateľov a v tejto oblasti je 90 percent z nakazených obyvateľov Talianska a aj 90 mrtvych zo všetkých mrtvych Talianska. Hral sa vo veľkom futbal a je tu kopec automobiliek a priemyslu. Tieto automobilky vypli neskoro aj pásové výroby. Zbytok Talianska, teda ostatných 50 miliónov je na tom relativne dobre a to vďaka tomu, že nakazenú oblasť uzavreli. V nakazenej oblasti sa zaviedli veľmi prísne opatrenia, ale s krížikom po funuse a už nepomohli a teraz sever Talianska znáša následky za to, keď peniaze sa postavili nad ľudské životy.

Slovensko je veľmi podobné štruktúrou priemyslu Taliansku, našťastie automobilky sme vypli včas. A zaviedli sa prísne opatrenia. Tieto treba dodržať. Nastalo prechodné zlepšenie a už chceme spúšťať výroby, je to cesta do pekla. Samozrejme stojí za tým automobilová a iná lobby.

Ak nechceme nastúpiť na Taliansku, Francúzsku alebo Španielsku cestu, tak treba black out minimálne tri týždne, ale lepšie do konca apríla. Krajiny, ako Južná Korea a Singapúr dodržiavajú a dodržiavali prísne opatrenia a berme si príklad z uspešných krajín, nie z tých ktoré to nezvládajú.

Koronavírus nie je bežná chrípka, ale smrtiaca nemoc.

Keď Vilagy, Haščák, Kmotrík, Široký a iní žiadajú podporu je to neuveriteľná drzosť, títo zlodejskí privatizeri zarobili sta miliónov a teraz by z nich mali vrátiť a nie na tom bohatnúť. A rozhodne sa s nimi treba v čo najkratšej dobe vysporiadať, zaslužia si basu a nie podporu.

Pomoc, treba adresne ľuďom, nie hnať ju cez kriminálnikov oligarchov. Nemusia to byť horibilné sumy, ale musia ísť priamo na účty tým, čo ich potrebuju najviac.

Pán premier neustúpte a nenechajte sa vydierať pomôžeme Vám a sme pri Vás.