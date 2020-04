Acylpyrín alebo Viagra ?

Nechápem, prečo Fico nedal Acylpyrín, ako najúčinnejšiu antikoncepciu Lolitkám z Čistého dňa medzi kolená, ale nastrkal Richterovi Viagru a päťmesačnú mzdu pracujúcich na výlet za sexom ?

Posolstvo z 15 minútovej tlačovky Smer-SD, deň po Dni Bláznov.

Súdruh Ján Richter pravdepodobne JUDr bez maturity (FB)





Prečo nevložil medzi ruky oligarchov Acylpyrín, aby mali ruky zviazané a nerabovali ?



Prečo si sám nevytriasol acylpyrín z kľavých rúk a konečne dokončil diaľnicu do kraja, kde nič nie je, ale vytriasol sa na subdodávke kalábrijskej mafie na Úrade chorej vlády ?



Prečo nedal vrahom novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej radšej Acylpyrín ?



Prečo sa stal chodiacim reklamným pútačom na Alkohol a namiesto ožranstva si nedal za hrsť Acylpyrínu ?



Prečo vyžratému Brúsičovi z Calexu nenahádzal na jeho pažravý tanier dve hrste Acylpyrínu namiesto honosných darov mora, ktoré si objednala jeho kuchyňa úradu vlády ?



Moje otázky na Fica po oznámení, že „zodpovedná strana Smer-SD“ už za 11 dní novej vlády – „blázna Matoviča“ ako ho nazval – podporí opatrenia vlády, lebo majú Acylpyrínovu hodnotu.



Nuž, odborná literatúra uvádza, že predávkovanie Acylpyrínom vedie k smrti.



Súdruh Fico už po jedenástich dňoch novej vlády sa priblížil k jej hranici, no tak mu treba pomôcť.



Vtipom.



Ak sa potíš pri acylpyríne - si chorý.



Ak sa potíš pri sexe - si starý.



Ak sa potíš pri práci - si blbý.



Prvé dve štádia už uplynuli.



Na záver otázka pre ministra vnútra.



V situácií, kedy NAKA furt nenabrala odvahu zatknúť a posadiť do vyšetrovacej väzby Roberta Fica a vystavuje tak riziku aj jeho voličov, že sa predávkujú Acylpyrínom, nebolo by pre zdravie spoločnosti, aby NAKA zatkla sama seba ?