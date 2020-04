Obchodníci so smrťou oháňajúci sa národom a náboženstvom.

Oligarchom ide o veľa a je ohrozená ich existencia, podľa všetkého hľadajú páky na Matoviča a nevedia ich nájsť. Preto robia všetko možné aj nemožné, aby sa ho znemožnili a vyvolali predčasné voľby.

A zachránili sa, ak sa udrži Matovičova vláda je viac ako isté, že budú potrestaní.

To že Fico a Kaliňák. ešte nie sú vo vyšetrovačke a pravdepodobne neboli ani predvolaní na výsluch je však alarmujuce. Jedna vec je pandemia a druhá, že ľudia ako Fico sú ešte na slobode a robia si kampane a vrážajú nôž do chrbta Matovičovej vláde a váľajú na ňu zodpovednosť za to, čo napáchali. Skutky sa stalia, dokonca skutky sa deju, dôkazov je toľko, že Fico a spol. si môžu odsedieť aj niekoľko storočí. Ešte predtým, ako prehrali voľby stihli ešte aj po voľbách podpísať nevýhodné kontrakty a prihrať financie pre našich ľudí. Štátna kasa ostala prázdna, ako keď otec ožran vyrabuje ešte aj pokladničku detí, aby mal za čo chlastať.

Ďalšia drzosť je, že podnikatelia ako je Haščák, Vilagy, Kmotrík, Široký, Soták a iní žiadajú pomoc od vlády. Akoby nenakradli dosť, dovolím si tvrdiť že keby vratili len štvrtinu z toho, čo nakradli, zafinancujeme s nimi potrebné opatrenia proti pandémii a kráľovský naštartujeme aj ekonomiku.

Otec rozmaznaného hajlujúceho láskavo prehlási, že štátu počka, aby mu preplatil predražený národný štadión, jedná sa vraj o púhych 50 miliónov

Otec tučniaka, čo nepreplatil hokejistom mzdy, tak isto ako nezaplatil živnostníkom za dialnicu, dostal nové zákazky na niekoľko násobne predražené diaľnice.

Doktor Max majiteľ nemocníc Svetu zdravia a poisťovni Dôvera nehanebne zarába na koronavíruse a nebráňme sa aj myšlienke že SMS, že dal odj*bať č*raka je pravdivá. A že nahrávka gorila je tiež pravdivá, aj keď ju ústavný súd plný Ficových a Mečiarových sudcov ju prikázal zničiť. Miesto toho, aby táto hyena v ľudskej koži pomáhala v tomto čase, tak chce na tom zas zarobiť.

Podľa mňa, ak máme niekomu pomáhať tak priamo ohrozeným ľuďom na účet. Dať peniaze do rúk ľuďom, ako je otec hajlujúceho, otec tučniaka alebo doktor Max je nezodpovedné a ľahkomyselné.

Ale tieto povahy majú historické korene.

Podľa VŠEOBECNÝCH znalostí sa dá sa povedať, že takmer každý, vysoko postavený súdruh v štruktúrach KSČ, ŠTB, KGB alebo v hierarchii štátnych podnikov, má svojho potomka, ktorý patrí do zbohatlíckej skupiny. Samozrejme, že asi sa zhodneme že sú prepojení na strany ako Smer, SNS, Dobrá voľba, SHO, Vlasť, Hlas ľudu a iné.

A nejak sa pozabudlo v súčasnosti, keď tu máme problémy s Covid aj na sľub zrušiť ŠTBácke dôchodky (možný to ďalší zdroj príjmu štátu). Tieto dôchodky dávno zrušili v Nemecku (Stasi), Maďarsku, Poľsku. Ale toto neplatí v Rusku a na Slovensku hlavne vďaka vládam ŠTBáka Mečiara a jeho žiaka Fica.

A tak ľudia ako Anton Srholec mal dôchodok 300 E a podlomené zdravie a udavačský chrapuni, ktorí ho väznili a prenasledovali majú dodnes často dobré zdravie a výsluhové dôchodky aj cez 1000 E.

Ale vykvet tejto zbohatlíckej elity vyštudoval priamo v Moskve, stali sa z nich extra kapitalisti. Hrubá čiara z roku 89 im zabezpečila beztresnosť a privatizácia toto novodobé znárodnenie im zabezpečilo nesmierne bohatstvo.

Dva mesiace pred smrťou Jána Kuciaka sa konala diskusia v kníhkupectve Martinus za účasti vtedajšieho šéfa Progresívneho Slovenska Ivana Štefunka, Spolu Miroslava Beblavého a Alojza Hlinu z KDH. Štefunko vtedy prehlásil, že rata s tým že budú mať okolo 20 percent a že kto sa nazdáva že nastane akt nejakého zúčtovania tak sa veľmi mýli a že po voľbách sú schopní spojiť sa s kýmkoľvek mimo Mariana Kotlebu. Pustil som si túto diskusiu nedávno je na youtube ale táto pasáž sa zázrakom zmazala. Tak isto ako chýbajú archívne záznamy Mečiara pár mesiacov po novembri 89 kde sľubuje v károvanom mesiarskom kabáte každému komunistovi že odvisne na strome. Volili sme Matoviča napriek masívnej antikampani, napriek tomu že ho vykreslili mediá ovladané oligarchami ako blázna, šaša a dnes v tom bohužiaľ pokračujú. A volili sme dobre.