„Jsem jako Masaryk“. Povedal agent eštebé Bureš. Alias jediný Bocian z Čápiho hnízda, čo sa „ bojí a krade“. To slovo„jako“ je osudom kolaborantov s boľševikom aj s prispôsobenou demokraciou po Novembri ´89.

Si „jako“ Apříloví Sňehulák kolaboranta Husáka, s manželkou Herodesovou a s povahou Herodesa a jeho „bethlémskych kojencov“ v „krvi“. Eurofondov z Bruselu.

Prečo nechceš byť, ako vrah Klement Gottwald, ktorý zasial semeno jedu siatej boľševickej hávedi riadenej Kremľom v krajine Demokracie Masaryka ?

Prečo odmietaš byť prvým eštebáckym predsedom Českej republiky, akým bol „prvý robotnícky prezident“ Antonín Zápotocký ? Keď rukopis jeho „menovej reformy“, v ktorej všetci občania boli okradnutí, iba členovia ÚV KSČ si dva dni predtým vybrali svoje úspory rovnako, ako tvoje „čerpanie eurofondov“ ?

Prečo nechceš byť „jako“ Antonín Novotný, najnenávidenejší prezident, ktorý svojou filozofiou moci – „vžyť já mám pravdu“ soudruzi, otvoril bránu k Pražskej jari ?

Prečo nechceš byť „jako“ Gustáv Husák, kolaborant, ktorého normalizačná drsnosť zaobchádzania s občanmi viedla k Novembru ´89 ?

K Novembru, kde eštebácke obludy mali byť umiestnené podľa „zásluh“. Do väzníc i do archívov so zákazom účasti v politickom a verejnom živote.

Jo, Jo, prachy !

Nuž ďakuj Archimedesovi a jeho zákonom, bez ktorých by ste prehŕňali miliardy, ale bez poznania ich hodnoty.

A aj neďakuj Archimedesovi.

Tomu, ktorý zomrel v roku 212 pred Kristom.

Keď si do piesku zapisoval svoje matematické výpočty, prebodol ho rímsky vojak. Pri okupácií Sicílie.

Tak čítaj, „jako“ Masaryk.

Hlavne posolstvo Archimeda, ktoré adresoval kráľovi Syrakús s príznačným názvom :

„Ten, kdo počíta zrnka písku“ !

Slovo – piesok – nepatrí do kategórie tvojich „jako“.

Za sedemdesiatdva rokov ste to boli vy, čo ste kedysi najvyspelejšiu Demokraciu Masaryka a jeho ekonomiku patriacu medzi desať najvyspelejších krajín sveta, premenili na púšť.

Počítaj zrnka piesku, lebo teraz, v čase epidémie, posiela ďalší odkaz Archimedes :

„Všetky zemetrasenia a katastrofy sú varovania; vo svete je príliš veľa korupcie.“

Tak, „Jako“, agente Bureši ?