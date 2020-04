Na úvodnej parlamentu Robert Fico naložil Boriskovi tak, ako asi nikto predtým. Že je drogový dealer, priateľ mafiánov atď. A napriek tomu sa Boris v TA3 zaliečal Pellegrinimu a vychvaľoval Sakovú, akú dobrú prácu odviedli.

Je zvláštne ako to preglgol a dokonca Smer chváli. Je niečo za tým?

Ono to začalo trošku skôr, keď tvrdil, že bude drahá nevesta a skutočne je drahá nevesta. Hneď na začiatku začal za Sme rodina pretláčať na funkcie veľmi čudných ľudí, napríklad sa vzburili proti tomu ochranári.

Tiež tvrdil tesne pred voľbami, že nemajú problém zahlasovať za 13 dôchodky, lebo je to pre ľudí. Ono to je pre ľudí, len to vyznieva trošku inak ak to Smer sľubuje 12 rokov a navrhne to ani nie týždeň pred voľbami. Nakoniec Borisa zaskočili Galko a spol., odidenci od Sulíka, tí zašli ešte ďalej, chceli rozdať aj 14 dôchodky. Ono sa to rozdáva, keď ešte nie ste ani vo vláde a ste v rovine sľubov.

Ďalšia vec je, že Borisko si chce ponechať v parlamente Guspana, ako šéfa kancelárie NRSR, toho Guspana, ktorý otvaral s Dankom listy. Borisko v ňom vidí zodpovedného a spoľahlivého človeka.

Tak isto nevidí nič zle na podržtaškovi Kaliňáka Lučanskom, ktorý má na svedomí rozpustenie vyšetrovacieho tímu vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Borisko zrejme nevidi nič zlé, ani na tom, že Lučanský zakazal Juhasovi hovoriť niečo do médii.

Borisko má ešte ďalšiu zvláštnosť vyskytne sa vždy tam, kde ide o sex, známy je aj v kauze čistý deň ako dáva chovankyni návrh, no a zbalila ho aj Zsuzsová nemala s tým žiadny problém, Boris zareagoval promptne a finančne jej vypomohol, len tak sám od seba. Boris proste pomáha.

Celá strana sme rodina je zvláštnym zoskupením a nevieme koľko mileniek a priateliek Borisa Kollara sa dostalo do parlamentu. či už ako poslankyne alebo asistentky.

Zvláštne je aj podnikanie Borisa Kollára vraj nakupuje predáva podniká s fondami. Moja mama má síce 85 rokov ale raz si povzdychla pri TV keď zbadala Kollára, no kvôli tomuto som prišla o peniaze, udajne ich dala do nejakeho fondu. Máma zakomentovala a povzdychla si Tento plemenný býk sa rozmožuje aj za moje peniaze.

Nemám zrataný ani počet jeho partneriek alebo priateliek. alebo ako to nazvať roditeliek jeho detí, ale v podstate je to rodina užasných, urobiť toľko detí toľkým ženám je uctihodný výkon a mimo toho stíhať aj iné ženy. Myslím, že Borisko by sa nestratil ani v Saudskej Arabii. Ale tam sú povolené len 4 ženy.

Aleje fakt, že každú tú ženu ,ktorá mu donosila decko vraj finančne aj materialne zabezpečil. Hárem sa postupne rozrastá a Borisovi asi nechyba, ani chuť do života, ani plodivá sila. Pravdepodobne to chce ale väčší obnos peňazí a asi podnikanie nejde už tak dobre, ako na začiatku tak sa nám usadil s háremom v parlamente.

Zvláštnosťou Borisa je, že vo svojich ľuďoch vidi niečo čo mi nevidíme a ,myslíme si že tam nie je a vidime ich v zlom svetle. Zatiaľ čo Borisko vidí napríklad v Lučanskom, Guspanovi, Pellegrínim, Sakovej tie dobré stránky ktoré prevažujú nad nejakým tým malým pochybením mi ich tam nevidíme. A vidime len to, čo chceme. Nehľadáme v Lučanskom len to dobré, ako Borisko.

Pred pár dňami bol Borisko na Slavíne tu je jeho snímka s nočnými vlkmi a predstavte si že Boris v tom nič zlého nevidel a vlastne ani nevedel o koho sa jedná. Myslel si že nejaký motorkari. Veď kto by si pomyslel že Noční vlci sa dotrepú na amerických Harleyoch. A dokonca asi neprešli ani karantenov. Asi to na Boriska niekto narafičil, ešte že neboskával stuhy. No a jeho najmladši syn nemal rúšku potvorka, kto by si to aj pri toľkých deťoch všimol. Ostatne Borisko si hlavne na začiatku tiež nedával rušku v parlamente, podobne ako Fico.

Ako si pekne uctil Borisko na Slavíne pamiatku osloboditeľov a Nočnými Vlkmi ale stuhy vraj nebozkával. (FB)