Kym si obtriete hubu o Matoviča, pozrite si túto mapu !! A Ušiel Norbert Bödör s rodinou!

Norbert Bödör sa zľakol a ušiel do Dubaja s rodinou a média oligarchov svorne mlčia. V boji proti Koronavírusu sme najlepší v Európe a vďaka Igorovi Matovičovi, ktorému podrážajú nohy a osočuju ho. Nevedia zniesť že vyhral voľby.

Samozrejme, že robí aj chyby, ale zďaleka nie také, ako páni korupčníci pred ním. Robí chyby, že ich ešte nezavrel do Leopoldova za rozkradanie, lebo musí bojovať proti zákernej chorobe, ale verím, že dôjde aj na nich a čoskoro. Aj my občas kritizujeme Igora, ale nedáme si ho, lebo je najlepší a čím viac do neho budete biť a podrážať mu kolená, tým radšej ho budeme mať. Áno vie aj plakať, aj sa smiať a má aj emócie na rozdiel od Smerákov bez kúska duše a citu, oni majú cit len pre svoj mešec, ako Júdáš, keď sme už pri tej veľkej noci.

Informáciu o úteku Norberta Bödöra aj s rodinou potvrdilo Investigatívne centrum Jána Kuciaka. Podrobnosti najdete na spodku tohoto článku.

Tak som si zobral včera večer celosvetové tabuľky za 13.4.2020 a hodil som niečo do mapy, niečo do tabuliek.

Mapa úmrtnosti na koronavírus. Počet mŕtvych v jednotlivých štátoch Európy vrátane 13.4.2020 ((Július Kovács))

Toto je mapa úmrtí na Koronavírus a hlavne vďaka Matovičovi sme na prvom mieste v boji proti koronavirusu máme jedneho mrtveho na 2,5 milióna ľudí priemer Europy zatiaľ je jeden na 8000 ľudí. My sme na tom 300 krát lepšie, vďaka Igor. A nepodražajte mu nohy ak nechcete, aby tu zomrelo ďalších 600 ľudí na Slovensku a to len dorovnáme priemer. A bude horšie, tí čo v EÚ tvrdia, že sú za vrcholom sa šeredne mýlia, ešte sa v Europe nenakazilo ani 2 percentá ľudí.

Prehľadná tabuľka ku dňu 13.4.2020

Prehľadná tabuľka počtu nakazených a mŕtvych na Koronavírus vo vybraných krajinách Európy a USA ku dňu 13.4.2020 (Július Kovács)

Veľa ľudí to považuje za prehnané, veľa ľudí zľahčuje, to naozaj chcete mať v každom meste v každej väčšej dedine nejakého mrtveho a spústu chorých, aby ste uverili.

Zľahčoval to aj Boris Johnson aj Donald Trump dnes chce uzavreť New York, Londýn má prázdne ulice, v Rakúsku sa smiali z rúšiek, dnes ich nosia.

Nikde okrem Bieloruska sa nehrajú športové stretnutia, jasné pán Sulík ich chce otvoriť športoviská a útočí, čože je to pre Sulíka 500 mrtvých, hlavne že on sa má dobre.

Čo sa týka obchodov prevádzok, fakt treba len tie najnevyhnutnejšie, ktoré súvisia so zásobovaním potravín a liekov, bez prsteňov vydržíme, jeden pán ma tu kritizoval, prečo nie sú otvorené zlatníctva a mám zlý pocit, že poniektorí v tejto dobe potrebujú so zlatom kšeftovať. No a otvárať v tejto dobe automobilky, aby vyrábali autá je totálna nezodpovednosť.

Ešte k pánovi Sulíkovi minulý rok som v septembri o ňom napísal článok a stojím si za ním do bodky Príliš veľa náhod pán Sulík.

K Norbertovi Bödörovi , média oligarchov zatiaľ držia bobríka mlčania.

A v hlušine informácií odvádzajúcich pozornosť od podstatného ušiel Norbert Bödör do svojej luxusnej rezidencie v Dubaji.

Norbert Bödör bol jedných z piatich oligarchov Smer-SD, ktorí riadili obsah politiky vládnucej strany.

Dušanom Kováčikom riadená Špeciálna prokuratúra vydala súhlas na zadržanie Norberta Bödöra, aby ho o pol hodiny zrušila.

Dôvod ?

Zreteľne čitateľný. V tom čase ešte žil projekt oligarchov, že nová vláda po voľbách 2020 bude štvrtým pokračovaním formy vládnutia Roberta Fica.

Ak zadržanie Mariána Kočnera viedlo k treeme, ku korupčným sudcom a prokurátorom i vrahovi novinára, uvalenie väzby na Norberta Bödöra by viedlo k oligarchom Smer-SD.

Norbert Bödör bol jedným z piatich v salóniku hotela Hilton, ktorý je vo vlastníctve Širokého, Brhela a Výboha. Podľa médií, taktiež účastníci „porád“ s Robertom Ficom.

No a v tomto momente by bola polícia a prokuratúra iba krok od toho najpodstatnejšieho.

Že Marián Kočner bol iba dobrou návnadou na utíšenie verejnosti pred voľbami a obetným baranom, ktorý mal zakryť rozhodujúcich hráčov v politike Fica.

Útek Norberta Bödöra je dnes pre oligarchov Smer-SD ešte iba hrozbou.

O tom, čím bude zajtra, nechcem špekulovať.

Isté je, že postúpenie od Kočnera k Norbertovi Bödörovi bude viesť k odhaleniu zločinov, ktoré doposiaľ na Slovensku neboli poznané.

Debata, kto by mal právo viesť Smer-SD, či Fico alebo Pellegríni by sa tak stalo hitom politológie a marketingu.

Ak by mal Covid 19 farbu čiernu, všetky rómske osady by obsadil „vodca“ Kotleba a jeho fašisti, slovenskí branci vedení Jánom Čarnogurským, i socha maršala Koňeva so sýrskym komunistom Sulejmanom by zahájili ich okupáciu.

Krajine, kde veľká časť dospelej populácie velebí nepotrebné, a „žerie“ odpadky z vlastného stola, vydáva svedectvo času.

O svojej najsprostejšej nemravnosti.

O prítomnosti slabých. O slabosti víťazov, ktorí zabudli, že triumf treba využiť, aby víťazstvo bolo zrozumiteľné a užitočné.

Užitočnosť politika je meraná rozmerom jeho úžitku pre Občanov. Každá spoločnosť vyhadzuje na smetisko svojich dejín nereclyklovateľnú nepotrebnosť.

Tu nie.

Fašisti odmietajú sa podrobiť testom na koronavírus, lebo sa boja, že otázky budú pre nich ťažké.

Komunisti vítajú aktivitu politológa verejne položenou otázkou. Kto by mal viesť stranu riadenú z hotela agenta eštebe Širokého piatimi oligarchami, či súdruh Čučo, alebo nemastné neslané Špáradlo.