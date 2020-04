Kym si obtriete hubu o Matoviča, pozrite si túto mapu !!!

Sme v boji proti Koronavírusu určite najlepší v Europe a vďaka nášmu premiérovi Igorovi Matovičovi, ktorému podrážajú nohy a nevedia mu prísť na meno. Urobili by lepšie , keby mu pomáhali, ale nevedia zniesť, že vyhral voľby.

Samozrejme, že robí aj chyby, ale zďaleka nie také, ako páni korupčníci pred ním. Robí chyby, že ich ešte nezavrel do Leopoldova za rozkradanie, lebo musí bojovať proti zákernej chorobe, ale verím, že dôjde aj na nich a čoskoro. Aj my občas kritizujeme Igora, ale nedáme si ho, lebo je najlepší a čím viac do neho budete biť a podrážať mu kolená, tým radšej ho budeme mať. Áno vie aj plakať, aj sa smiať a má aj emócie na rozdiel od Smerákov bez kúska duše a citu, oni majú cit len pre svoj mešec, ako Júdáš, keď sme už pri tej veľkej noci.

Tak som si zobral včera večer celosvetové tabuľky za 13.4.2020 a hodil som niečo do mapy, niečo do tabuliek.

Mapa úmrtnosti na koronavírus. Počet mŕtvych v jednotlivých štátoch Európy vrátane 13.4.2020 (Július Kovács)

Toto je mapa úmrtí na Koronavírus a hlavne vďaka Matovičovi sme na prvom mieste v boji proti koronavirusu máme jedneho mrtveho na 2,5 milióna ľudí priemer Europy zatiaľ je jeden na 8000 ľudí. My sme na tom 300 krát lepšie, vďaka Igor. A nepodražajte mu nohy ak nechcete, aby tu zomrelo ďalších 600 ľudí na Slovensku a to len dorovnáme priemer. A bude horšie, tí čo v EÚ tvrdia, že sú za vrcholom sa šeredne mýlia, ešte sa v Europe nenakazilo ani 2 percentá ľudí.

Veľa ľudí to považuje za prehnané, veľa ľudí zľahčuje, to naozaj chcete mať v každom meste v každej väčšej dedine nejakého mrtveho a spústu chorých, aby ste uverili.

Zľahčoval to aj Boris Johnson aj Donald Trump dnes chce uzavreť New York, Londýn má prázdne ulice, v Rakúsku sa smiali z rúšiek, dnes ich nosia.

Nikde okrem Bieloruska sa nehrajú športové stretnutia, jasné pán Sulík ich chce a útočí, čože je to pre Sulíka 500 mrtvých, hlavne že on sa má dobre.