Ľubomíra Vážneho aj rodinku úžasných Pčolinských a iných mafiánov mieni Boris podržať.

Igor Matovič 18.6.2018 napadol morálny premet „križiaka“ Milana Krajňaka, ktorý záhadne zmenil pohľad na 40 miliónovú korupciu na ministerstve obrany.

Sme rodina preberá nominantov Smeru: Krajniak drží Vážneho, minister dopravy zobral ľudí Stromčeka či Rašiho

A rovnako, ako predtým Krajniak ukazoval prstom na korupciu Danka, ukázal prstom na Krajniaka. Potom, čo vtedy dnešný minister Matovičovej vlády „nič nezákonného“ na obrane nenašiel.

Ak svojho času mnohí vedeli, že Andrej Danko je nielen mizerným právnikov ale aj smiešnym predsedom parlamentu, dnes v čele druhej najvyššej ústavnej funkcií sedí figúra ešte komickejšia.

A nebezpečnejšia.

Kým Andrej Danko zubami nechtami bránil svoje štyri roky na výslní, Boris Kollar sa pridal k Ficovi a spoluvytvára tlak na predčasné voľby.

Ľubomíra Vážneho nemôže on, ani jeho minister odvolať, lebo mu to zákon neumožňuje.

Ctihodný kmotor (FB)

Odporúčam si naštudovať postup pri odvolávaní Vážneho opísaný v náleze ústavného súdu č.k. OV ÚS 478/2011.

Rozumiem, korupčných 40 miliónov eur z tendra obrnených transportérov má povahu povestného podpisu. Vlastnou krvou, čo má rovnakú trestnoprávnu povahu ako tá povestná Ficova Hlava a jej 40 až 50 miliónov.

Z takej zmluvy sa odchádza nohami napred.

Nikto rozumný , ktorý po dvanástich rokoch chcel vidieť Fica a jeho zločincov preč a zároveň vo vyšetrovacej väzbe, nechápe motívy Borisa Kollara pri betónovaní Smerákov v systéme moci.

Keď sme si vysvetlili, že Ústavný súd popísal, ako sa dá expert na Mýtny systém pracujúci u nás, ale peniaze ukladajúci na Cypre, Ľubomír Vážny odvolať, ešte taký malý bonbónik.

Minister dopravy, Andrej Doležal, nominant Borisa Kollara, vystrnadil z postu štátneho tajomníka za OĽANO, Jána Marozsa a od súdruha Rašiho si vybral Jaroslava Kmeťa.

Bývalého člena SDĽ za Migaša a kandidáta na post predsedu SDĽ, nástupkyne KSS !!!

Ak pán Boris Kollar tlačí ten svoj "Kaleráb" do ženičiek z druhu Roznožiek, potom by mal zobrať do úvahy, že my , ostatní, "nezvlhneme a nepadneme" na chrbát.

Ani na Hlavu.

Inak ľudí, čo robia veci v rozpore s právom, treba potrestať a nerobiť hrubé čiary za ich špinavosťami, ak sa chcete k nám pridať do skupiny Antifico a Antismer kliknite na odkaz

ANTIFICO A ANTISMER