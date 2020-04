V utorok 21.4 dávame na Fica trestné oznámenie, viac ako 600 ľudí. Už aj Kaliňák ušiel !!!

My občania Slovenska podávame trestné oznámenie na Róberta Fica za šírenie demagogie a poplašnej správy a rozkrádanie majetku SR. To je len prvá fáza, zároveň žiadame vládu Slovenska aby začala konať.

Takže takto, keď sa nevedia rozhybať politici pohneme ich, ak sa chce ešte niekto pripojiť, oznámenie je na spodku článku, keď si rozkliknete článok naspodu je odkaz kde sa dá pripojiť.

Bývalému Ministrovi vnútra Slovenskej republiky Róbertovi Kaliňákovi, podobne ako Norbertovi Bödörovi učaroval život v moslimskej krajine.. Predsa len, v týchto krajinách je najjednoduchšie zabezpečiť nevydanie na Slovensko, na trestné stíhanie. Postačuje totiž konvertovať na Islam. Rodina ministra Kaliňáka podľa nemenovaného zdroja opustila Slovensko.

Občania Slovenska

Chápeme snahu pána premiéra Matovičova udržať koalíciu. Fajn, nech ju udrží. Lenže je tu vážny problém a nominant Smeru Vážny má milión problémov na krku :

Pan Kollár sa tvári, že sa nič nedeje (FB)

pokiaľ vieme je tu predražená stavba letištnej budovy

predražená stavba a údržba R1 (4 úseky, najhlavnejší Nitra-Zlaté Moravce), kde doteraz musí vláda platiť ročne cez 100 mil EURO. Je len logické sa zamyslieť, kam odtiaľ tečie významné množstvo peňazí, lebo sa jedná o PPP, teda peniaze šli "len" na výstavbu, nešli na "údržbu", na tú idú postupne

predražený mýtny tender

predražené "prevádzkovanie sociálnej poisťovne

predtým šialené "rozdeľovanie" EÚ fondov

Pomocou Kollárovho Sme rodina má Smer pod kontrolou nielen dopravu , ale aj sociálne veci (ó aké to bolo neprezieravé mu bolo ponechať tieto dva rezorty, kde si SMER ulial "dedičstvo" a pre istotu aj SIS, aby mali krytie), ale okrem týchto dvoch rezortov sa priame lumpárne Vážneho týkali aj eurofondov, poťažne ďalších oblastí …

Samozrejme za týchto okolností musí Kollár a jeho Sme rodina chrániť Vážneho vlastným telom, aby mohamedán uživil tlupu svojich šlapiek a strážcov svojho háremu, tým že Važny vie ako uliať peniaze, kto má koľko a koľko má komu dať, kvapne aj mohamedánovej rodinke užasných.

Na Slavíne s Nočnými Vlkmi od Putina ako sa dostali Nočný vlc cez hranice?i (FB)

Takže vnútro do toho a minister vnútra Mikulec prestante robiť pochôdzkara Lučanského a pustime sa do toho, podobne aj ÚVO (ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE)...

Ale najmä Igor Matovič. Ak nechcete, aby Vám Smer pomocou Kollára vykrútil krkom, spustite poľovačku na tú zberbu. Prvý Kaliňák a Vážny, medzitým komplet výmena súdov, prokuratúry ...

Konečne už prestaňte trpieť skuvíňanie slabochov, že nedá sa a uhýbacie manévre špinavých kariéristických smerákov, čo sa infiltrovali do vašej vlady.

Ide Vám o všetko a neskrývajte sa za koronu lebo dopadnete mimoriadne zle.

Ešte odkaz Kollárovi

Sme za prezumpciu neviny. Takže žiadame, aby boli aj s väzbami, finančnými tokmi vysledované sumy peňazí, ktoré sa dostali na ními vlastnené účty, poťažne na účty ich manželiek, detí. Taktiež nech úplne jasne zdroje dokážu, že legálne uvedené prostriedky nadobudli ... Pretože čo viac je priamym dôkazom, ako nájdenie a zmapovanie, presné zmapovanie lupu?

Čo sa týka najlepšej priateľky pani Remišovej, Kolíkovej a ich boju proti korupcii?

Vraj od starých sudcov preberať dobré veci ... Ktoré?

Napríklad, že sa nemá odsúdiť zločinec, ale nevinný?

Že sa má zavolať príslušným, ako ten ktorý proces rozhodnúť?

Alebo že výrok napísať podľa toho, kto príde a ponúkne viac?

Či vari chce potvrdiť to, že vraj vedia archivovať prípady, keď dobre vieme, že ich archivovať nevedia, majú to kade tade po chodbách po skriniach, nemajú tušenia, v ktorej skrini na ktorej chodbe spisy sú a to by bolo aj "dobre", proste nemajú tušenia, či nejaký ten prípad vôbec voľakedy súdili?

Takýto systém je naozaj na to, aby chránili kočnerovcov, ficovcov, lumpov sudcov. Začnite Konať konkretne Vážny, Kaliňák, Fico.

Prestante predvádzať divadielko že konáte od večera do rána a že ste unavená a spachtená a že to bude trvať ďalšie 4 roky, kým zas nevyhrá Fico a potom jemu ponúknete znova svoje služby , ako výborná nezávislá odborníčka. Stačilo najprv nás zbavte Čižnára a Kovačika v parlamente je ústavná väčšina 95, netreba čakať pol roka, rok, dva. Za dva týždne su fuč, len netreba len deti vartovať, ale konať.

Este dodatok ak sa chcete pridať k trestnému oznameniu, podávame ho zajtra o 10 hodine pre obrovský záujem pripojiť sa kliknite na odkaz ak si chcete prečítať alebo sa pripojiť

Trestné oznámenie na Róberta Fica

https://www.facebook.com/groups/639148536416763/permalink/1171216933209918/

a podali sme minulý rok už veľmi vážne podanie ohľadne plynárenského priemyslu ak by generálna prokuratúra nevedela kde má začať, samozrejme ho zamietli ale stačí ho obnoviť

Trestné oznámenie podané na Róberta Fica za SPP

Vysledky Fica a Smeru (Július Kovács)

V diskusii bola otázka ako dopadli naše predchádzajúce trestné oznámenia? No ako mohli dopadnú,ť keď generálnu a špecialnú prokuratúru riadia dodnes mafiani Čižnár a Kováčik, no uvidíme čo si trúfnu títo pani, preto chceme ich výmenu a dosiahneme ju a skôr ako si myslia, občianska spoločnosť už začala fungovať a pani sudcovia aj politici budú nesmierne prekvapení, lebo naša skupina rastie veľmi rýchlo.

Inak ľudí, čo robia veci v rozpore s právom, treba potrestať a nerobiť hrubé čiary za ich špinavosťami, ak sa chcete k nám pridať do skupiny Antifico a Antismer kliknite na odkaz je nás už takmer 5000.

ANTIFICO A ANTISMER