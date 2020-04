Tak už nám aj slávny Róbert Kaliňák ušiel do Dubaja za Norbertom Bödörom.

Mediá kamarátov oligarchov svorne mlčali. Čo ak šiel len na výlet? Čo ak sa vráti? Nebráňme sa ani týmto myšlienkám. Čo ak išiel len predávať zbrane Al Kajde, alebo ISS. Keď sa vráti možno vyrobíme aj tanky v Martine a predáme.

Ale celá Rodina ministra Kaliňáka okrem jeho naozaj , ale naozaj podareného synovca opustila Slovensko. Ale Robert je už je preč dlho vraj ho pustil jamkatý Peťko a tak sa nám asi nevráti, je veľmi prefíkany a všetkými masťami mazaný.

Nadej pre Slovensko Erik Kaliňák (FB)

Pripomeňme si jeho hrdinstvá, pokračovateľa zbojníkov Jánošíka, Mečiara a Fica.

Keď kúpil vládny špeciál, nadávali sme ako Pohani, lebo to nám ide najlepšie.

Keď uniesol Vietnamca, nadávali Nemci.

Skoro ako za povstania.

Teraz sa radujeme

Podnikal s malým Lackom, keď mu na účet v jeho obľúbenej banke pozrel lotor Rybanič.

Koľko budov a pozemkov policie sa predalo za výhodnú cenu a nejaké drobné skončili aj vo vreckách kovošroťáka.

Kde je tá krásna doba, keď so strapatým a hranolom harlejmi prebrázdili západ USA?

Ale pozor nasleduje úkol pre generála.

Akčná dvojica (FB)

Unesieme teraz Kaliňáka my, Slováci a Nemci, pred vyšetrovateľa?

Lebo, ako hovorí germánsko slovenské príslovie.

Všade dobre v base najlepšie.

Medzičasom Kaliňákova údajná pravá ruka generál Milana Lučansky, už zas zapustila korene tentokrát u Mikulca.

Vycestuje slávny generál za Kaliňakom za hranice, ako svojho času za Ľudovítom Šatorom?

Tentokrát to asi nebude stretnutie v malej rybárskej čarde, ale v rezidencii v Dubajskej Palme u pána NorbertaBödöra? Generál Lučanský si vypije s ními fľaše 5 hviezdičkových koňakov, ktoré prepašuje ich do arabskej krajiny ako zámienku na stretnutie a potom ich opije. Potom ich ako Jackie Chan v najlepších rokoch zneškodní. Nebude to ľahké Bodor je zápasník, ktorému za dobré rady a treningy ďakoval aj Atila Vegh. Ale Milan to zvládne a nasadí im putá a zavinie ich do orientalneho koberca a v dodávke prenesie na letisko Dubaj-International, kde bude čakať rovnaký špeciál v ktorom uniesli Vietnamca.

Minister Roman Mikulec preto vyzerá pred generálom ušato vyhukane s rešpektom, akoby mu robil pochôdzkára, Mikulec ešte generala nepozná dobre, ale postupne ho spozná, ale na základe čo vidí, nevidí dôvod vymeniť tohoto skvelého človeka, má sa od neho čo učiť holub.

Róbert Kaliňák sice je podobne ako Norbert Bödör unesený životom v moslimskej krajine.

Predsa len, v týchto krajinách je najjednoduchšie zabezpečiť nevydanie na Slovensko, na trestné stíhanie.

Postačuje totiž konvertovať na Islam.

Jednania po prílete o trvalom bydlisku aj so zástupcami armády a dohodnutie kontraktov (Siska)

Robert Al Kaliňák. Norbert AlBödör, ráno berú modlitebné koberčeky idu na chodník v Dubaji skoro ráno a búchaju si o ne hlavičky pod mešitou a vykrikujú Aláh akbar miesto Praci česť, alebo Otčenáš, ktorý si na nebesiach, v mene judašovho mešca sa kľudne stanú aj ľudožrútmi.

Ešte netušia čo sa stane a tešia sa na koňakové stretnutie so starým kamarátom.