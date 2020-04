Trestné oznámenie na R.Fica s problémami podané uvidíme, ako budú zametať.

Takže dnes sme boli na generálnej prokuratúre podať trestné oznámenie na Robérta Fica, ktoré do dnešného dňa podporilo viac ako 600 ľudí. Jedná sa hlavne o ľudí z OZ ľudia dobrej mysle a FB skupiny Antifico a Antismer ale aj iní.

Je napísané v jednom exemplári a rukou. Dúfali sme, že na GP nám prefotia jednu kópiu a potvrdia nám ju. Mýlili sme sa. Maju to zakázané a to aj napriek krízovej situácii v čase koronavírusu. Takže máme ho prefotené len do mobilu. Samozrejme nepridelili nám podacie číslo, zajtra tam ideme znova, uvidíme či jeden deň stačí na pridelenie. Banálna vec, ale dôležitá ak chcete vystopovať, čo sa s Vašim podaním deje. Podali sme viac podaní aj v minulosti, ale podacie číslo nám nikdy na podateľni nebolo pridelené. Nebudem sa okúňať, no bordel.

Tu je fotografia podania

Trestné podanie na Róberta Fica Antifico a Antismer, plus OZ ľudia dobrej mysle a iní (Július Kovács)

Došlo medzi nami a pracovníkmi na podateľni k slovnej výmene, keď sme si ich chceli natočiť, alebo urobiť len zvukový záznam. Vraj je to zakazane. Pýtali sme sa ,kde to máte napísané? Vraj v druhom vchode. Čo sme si tiež odfotil, ale ani tam to nebolo, zrejme to bolo vo vnútri druhej podateľni, ale tam je vstup zakázaný. Nehľadiac na to že vo vnútri GP ,ale aj vonku je kopec kamier a asi Vás aj sleduju a zaznamenávajú a určite aj bez Vášho povolenia.

Ako funguje Filmarik a Filmuška na GP nám názorne predviedol pán brucho s Dobrošom. Oni majú dovolené všetko a občan skoro nič. Ako povedal jamkaty Petrík. Sudcovia sú štát v štáte a neslobodna sa do nich miešať. Zvláštna chránená lóža.

Keby nebolo vraždy Janka a Martinky, dodnes by brali úplatky, Kaliňak by sa škeril, nie z Dubaja, ale ako veľky Mufty, otec národa smiešne amnestovaný. Táraji, gargaji. Skutok sa nestal! Vďaka Tebe Janko, bohužiaľ až Tvoja smrť nám otvorila oči, aby sme zistili, kto sú títo zámožní, nesmierne bohatí nadľudia, čo smeli všetko, klamali , podvádzali a korumpovali a väčšine z nich sa aj tak ešte nič nestalo.

Ich korupcia tiež pomohla k Tvojej smrti, samozrejme to dnes popierajú a tvrdia, že oni mali byť tí zavraždení a preto asi veselo informovali brucha tisíckami sms a telefonátmi, pomáhala aj polícia.. Počkáme, ako si s nimi poradí ich kolegyňa štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti za Fica. Snahu má. Ale zatiaľ len v slovnej rovine. Ako je to naše porekadlo? Sľuby sa sľubujú, blázni sa radujú. Dúfajme, že nejde len o hru krabice hýbte sa. Dobre pani Remišová dá za ňu aj ruku do ohňa, tak chvíľku počkáme, ale nie 4 roky, pár týždňov maximálne do sto dní chceme vidieť vysledky, napríklad čo s Kováčikom, čo s Čižnárom, čo s Mamojkom, čo so Sklenkom, čo s Ficom, čo s Kaliňákom a ďalšími? Je nám jasné, že pokiaľ títo ľudia budú praskať vetry do stoličiek, nezmení sa nič.

Napríklad si zoberme mamojkovský US zruší nahrávku gorily a vraj je to v poriadku. Bureš vraj nie je ŠtB a podobné lahôdky za ktoré berú vysokánske platy.

Dobre ako budeme postupovať ďalej s trestńým oznámením? No jeho kópie dostane zajtra NRSR, ministerstvá vnútra a spravodlivosti, pani prezidentka aj úrad vlády. A samozrejme našich 600 ľudí.

Nastal čas konať, kým nám významní smeráci a oligarchovia napríklad nekonvertujú na Islám.

Ako toto dopadne o tom Vás budeme informovať aj zajtra na tomto blogu ale aj na FB.

