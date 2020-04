Bohatý poslanec z poslednej lavice, chránený expremier, opilec bez seba reflexie.

Má na rukách hodinky za 40 000 E, čo je priemerná hodnota bytu na Slovensku. Denne minie 10.000, E na luxusný život. Na účtoch má 100 000 000 E, čo ukradol daňovým poplatníkom cez rôzne kauzy za tých 12 rokov, čo bol pri koryte.

A tý hlupáci, čo väčšina z nich žobronia za 350 mesačne ho zas volili.

Toto nie je už ni smiešne, ale smutné, vhodné na natočenie filmu.

...no, trochu sme po Novembri ´89 odbočili.

Čo nás stálo ďalších 30 rokov života, aby sme poznali poznané.



Že Jakešov Kůl v plotě bol iba slabým odvarom pri Fľaši Trunku komunistu Fica.



Mudrci sveta po tisícročia dávajú lekciu naivným.



Keď si s partiou červeno gvardejcov odskočil povestný Uľjanov na Auróru a zistil, že nedokážu vyslať smrť na cára z Auróry, odskočili si do Zimného paláca Mikuláša.



Tam bola moc, baby – mníšky, chlast a bohatstvo.



Popili, znásilnili mníšky, vyrabovali bohatstvo a pokojne odišli, aby naočkovali svet nenávisťou, chudobou, násilím a smrťou.



Po sto a jeden rokoch zopakoval model komunista Fico. S jediným rozdielom.



Že sa strieľalo a zabíjalo na konci toho, čo revolucionár VPN označil slovami :



„Bez komunistov to nejde“.

A tu ho máš.



V noci, z hniezda vlastencov od Danka a Matečnej, vybrala NAKA syna zo zoznamu eštebákov.



V akcií s príznačným názvom – Dobytkár.



A stačilo tak málo.



Už v sychravom Novembri ´89 ten špinavý a zasratý Dobytok vyhnať.



A my, sme sa nemuseli stáť súčasťou filmu Miloša Formana nakrúteného podľa románu Kena Kesseya :



„Vyhoďme ho z kola von“.



O Mužovi, ktorý sa nechce za žiadnu cenu vzdať rozhodovania o svojom živote.



„Účastnit se skupinových sezení má velký terapeutický účinek: člověk nemá takový pocit odloučenosti a izolace, jako když je sám“.

„Tím chcete říct, že je choré chtít být sám“?



Hláška z filmu, ktorá by pokojne mohla byť iného terapeutického sedenia.



V Stupave, o desať rokov po Novembri ´89, kedy komunisti Fica zakladali Smer-Tretia cesta.



...no, trochu sme po Novembri ´89 odbočili, čo nás stálo ďalších 30 rokov života, aby sme poznali, že Jakešon kůl v plotě bol iba slabým odvarom pri Fľaši Trunku komunistu Fica.

FB (Kovács)