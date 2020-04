Kaliňák mieni konvertovať na islam, tým sa usvedčil sám.

Včera večer sme sa dozvedeli horúcu správu, že Kaliňák by v Dubaji mal konvertovať na islam. O Norbertovi Bödörovi zatiaľ nevieme, ale vôbec by nás neprekvapilo, keby konvertoval aj on.

Čo z toho plynie? To, že Kaliňák dobre vie, že sa na Slovensku ale nielen na Slovensku dopustil množstva hrdelných zločinov.

Nakoľko bol 12 rokov s malou prestávkou najmocnejším mužom v našom štáte ovládajúcim represívne zložky, vyzývam vládu SR, aby okamžite zatkla jeho najbližších spolupracovníkov, a to Fica, Sakovú, Počiatka, Richtera, Kazimíra, Rašiho, Blanára, Matečnú, Gašpara a mnohých ďalších, najmä z okruhu represívnych zložiek, súdov a prokuratúry.

Dôvod? Všetci títo sa podieľali či vedome alebo nevedome na hrdelných zločinoch tohto netvora, pričom si nalejme čistého vína, vražda Martinky a Janka, pri ktorej organizovaní sa zjavne táto beštia vyskytla, je tým hádam najmenším zlom, ktorého sa dopustil a tí ostatní s ním.

Zatajený Kaliňák: Stretnutie so šejkom, exminister vnútra opäť po boku premiéra, keď kliknete na obrázok otvorí sa Vám článok

Zjavne mu pomahal aj Pellegríni, pod obrazkom je článok z roku 2018, kliknutím po obrázku sa Vám otvorí. (FB)

On sa dopustil genocídy na sýrskom ľude predajom zbraní daešu, za čo mu bezprostredne táto nesmierne problematická sunnitská krajina (Dubaj) poskytuje azyl, pričom pridal k nesmiernemu utrpeniu obrovské množstvá povraždených vlastnou zásluhou nelegálnym a zakázaným predajom zbraní do rizikovej oblasti olej do ohňa.

Kaliňák medzi priateľmi (Veľvyslanectvo)

Lenže tam to nezačalo. Iste si spomeniete na mŕtvych v Novákoch. Len naivný idiot mohol uveriť báchorke, že tam vybuchla roztrúsená výbušnina v odvetrávacom systéme. Kto čo len trochu má šajnu o týchto veciach a čo len jeden granát hodil na vojne vie, že to bol výbuch kumulovanej výbušniny o obrovskej sile. Vtedy sa obecne vedelo, že Kaddáfímu predávali (dohodol Fico) obrovské množstvo z asi 6000 starých ruských repasovaných rakiet, ktoré ale šli aj Asadovi a ktovie kde inde ...

Teda povedzme si na rovinu. Každý čakal "arabskú jar" a Kaliňák s tou ostatnou zberbou zásoboval obrovským množstvom zbraní miestnych zverských diktátorov, pričom umierali aj Slovenskí občania ...

Ešte raz, vyzývam Vládu Slovenskej republiky na okamžitý a bezprecedentný zásah, inak nebude schopná zvládať v nasledujúcich týždňoch situáciu a táto boľševicko-nacistická zberba sa znovu ujme moci.

Pán Matovič, pán Naď, pán Mikulec, pani Remišová. Za demokraciu sa nebojuje len dodržiavaním zákonov, ale aj okamžitými a ráznymi opatreniami, ktorými zastavíte návrat síl zla. Tie Vám dávajú dnes priestor len preto, lebo oni sami nie sú schopní zvládnuť dnešnú kritickú situáciu, ale akonáhle pominie, okamžite Vás povalia !!!

Vyparil sa ako gáfor. Pod obrázkom je článok o jeho uteku.

Dufájme že Fico nám neujde, treba mu dať náramok na nohu. A bolo by vhodné blokovať účty. (FB)

Oficialna stránka (Veľvyslanectvo SR)

Ak by bolo zle Vietnam to asi istí, aj tam si pripravil dobrú pôdu. Pod obrázkom článok ministerstva vnútra.

Kaliňák vo Vietname (Ministerstvo vnútra)

